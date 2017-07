„So ziemlich alles kaputt, was im Knie kaputt sein kann“ Durch die schwere Verletzung von Pascal Testroet hat Dynamo Dresden mit Lucas Röser nur noch einen nominellen Stürmer im Aufgebot. Ein Problem - in vielerlei Hinsicht.

Bis Pascal Testroet wieder auf Torejagd für Dynamo Dresden gehen kann, wird es einige Monate dauern. Der Stürmer hat sich im ersten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg am Sonntag eine schwere Knieverletzung zugezogen.

„Vom Kreuzband über das Innenband bis zum Meniskus. Da ist so ziemlich alles kaputt, was im Knie kaputt sein kann“, kommentierte Trainer Uwe Neuhaus die Diagnose. Der 26-jährige Offensivspieler werde in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen können, hieß es vom Verein, der auf Facebook und Twitter den 1:0-Sieg dem verletzten Spieler widmete.

Testroet wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Den Eingriff führt Kniespezialist Dr. Heinz-Jürgen Eichhorn im „Sporthopaedicum“ in Straubing durch, wie der Verein mitteilte. Testroet reist am Dienstag zur OP-Vorbereitung nach Bayern.

Testroet hatte sich die Verletzungen bei einem Zweikampf mit MSV-Torwart Mark Flekken in der 23. Minute zugezogen. Der Kontakt sei „ganz normal im Fußball“, fand Dynamo-Neuzugang Patrick Möschl. Auch wenn der Verlust ebenso schmerzhaft wie die Blessur ist, „dem Keeper kann man da keinen Vorwurf machen.“ Die schwarz-gelben Anhänger im Stadion hatten das anders gesehen.



Ersetzt wurde Testroet durch Neuzugang Lucas Röser. Er erlöste die Fans in der 88. Minute mit einem sehenswerten Kopfballtor.



Der Ausfall des Stürmers setzt die Verantwortlichen bei Dynamo jetzt gehörig unter Druck. Mit Röser steht nur noch eine nominelle Spitze im Kader (Grafik: Stürmer, blau). Ohnehin sollten nach dem Abgang von Stefan Kutschke zwei neue Stürmer verpflichtet werden. Man hat einige Lehren aus der vergangenen Saison gezogen, als man die letzten Spieltage aufgrund von Verletzungen und Sperrungen teilweise ohne echten Angreifer auskommen musste.



Zwar hatten die Verantwortlichen dem aktuellen Kader bis zuletzt vollstes Vertrauen ausgesprochen, ein weiterer Stürmer sollte dennoch bestenfalls schon diese Woche vorgestellt werden. Gut möglich, dass Sportgeschäftsführer Ralf Minge nun noch eine weitere Verpflichtung tätigen muss. Zumindest eine Ausleihe gilt dabei durchaus als möglich. Zeit für eine Entscheidung hat Dynamo theoretisch noch bis Punkt 18 Uhr am 31. August, dann schließt das Transferfenster.



„Wir sind brutal vernetzt, gehen jeder Spur nach. Ich bin überzeugt, dass uns noch etwas gelingt“, betonte Sportchef Ralf Minge bereits vergangene Woche beim Fußballtalk 19:53 von Radio Dresden. Qualität und Bezahlbarkeit seien dabei die wichtigsten Kriterien. „Allein die Dauer zeigt, wie schwer es ist“, kommentierte Trainer Neuhaus die Suche. Testroets Ausfall wird diese weiter erschweren und zudem Dynamos Verhandlungsposition verschlechtern. Dresden muss verpflichten, das wissen auch die anderen und könnten an der Preisschraube drehen.



Klar ist: Röser allein wird die Last nicht tragen können, auch wenn der 23-Jährige gegen Duisburg mit seinem Treffer kurz vor Ende zum umjubelten Matchwinner avancierte. „Den Moment, wenn die Fans deinen Namen schreien, kann man schon kurz genießen“, sagte der Neuzugang überglücklich, schob aber in Hinblick auf die kommende Partie hinterher: „Wir haben noch nichts erreicht. Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte, müssen aber daran anschließen. Das ist unser Ziel, bei St. Pauli wollen wir weiter punkten."



In der vergangenen Drittliga-Saison erzielte Röser in 34 Partien für die SG Sonnenhof Großaspach 14 Treffer. In Liga zwei brauchte er nach seiner Einwechslung zunächst etwas Anlauf um auf Betriebstemperatur zu kommen, kam aber mit der Zeit besser ins Spiel. Für Röser auch ein Indiz der mannschaftlichen Geschlossenheit: „Es ist schon schwierig, kalt reinzukommen. Aber die Mannschaft fängt einen auf.“ Zudem habe ihn Trainer Neuhaus nach seiner ersten vergebenen Chance in der 86. Spielminute noch eine weitere Möglichkeit prophezeit. „Wie so oft haben die Trainer dann doch Recht. Geduld zu haben ist im Fußball schwer, natürlich will man immer schnell viele Aktionen haben.“ (fsc/dpa)



