Aus dem Gerichtssaal So wurden die S-Bahn-Schubser gestellt Nach der Tat verschwanden die Verdächtigen offenbar in einer S-Bahn Richtung Innenstadt – aber nur für kurze Zeit.

Haltepunkt Zschachwitz. © Sven Ellger

Es war ein wenig verwirrend, wie die Verdächtigen gestellt wurden, nachdem die Männer am Haltepunkt Zschachwitz einen Mann auf die Gleise gestoßen hatten. Das berichteten nun Zeugen im Prozess gegen die beiden. Seit einer Woche müssen sich die Asylbewerber Chakir A. (24, Marokko) und Radouan K. (27, Libyen) vor dem Landgericht Dresden unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten.

Laut Anklage waren die alkoholisierten Männer am 17. März um 4.45 Uhr am Haltepunkt aus einer S-Bahn gestiegen. Dort sprach einer einen 41-jährigen Pendler an, der ebenfalls aus der Bahn kam und mit seinem Rad zur Arbeit fahren wollte. Weil der Pendler dem 24-Jährigen kein Feuer gegeben habe, soll der ihm gegen das Rad getreten haben. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, die darin gipfelte, dass der 41-Jährige ins Gleisbett gestoßen wurde und die Angeklagten ihn nicht mehr auf den Bahnsteig gelassen haben sollen – auch als eine S-Bahn kam. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein. Die Bahn hielt nur wenige Meter vor dem Pendler.

Der Familienvater wurde durch den Angriff verletzt und leidet seitdem an einem schweren Trauma. Es ist noch immer unklar, ob er als Zeuge aussagen kann. Das sagte Richter Herbert Pröls, der Vorsitzende des Schwurgerichts, am Donnerstag.

Während der Lokführer dem 41-Jährigen half und die Polizei alarmierte, verschwanden die Verdächtigen in seiner Bahn. Die Schwarzfahrer flogen jedoch an der nächsten Station Niedersedlitz aus der Bahn. Von dort wollten sie mit der nächsten S-Bahn zurück Richtung Heidenau fahren. In jener Bahn saßen jedoch Bundespolizisten, die am Funkgerät von dem Angriff erfahren und sogar eine Täterbeschreibung hatten. Noch in der Bahn nahmen sie die Männer fest – und stiegen am Haltepunkt Zschachwitz wieder aus. Der Prozess wird fortgesetzt. (SZ/lex)

zur Startseite