Handball „So wollen wir das sehen“ Mit neuem Trainergespann verbuchen die Waldheimer einen Sieg. Der lässt im Abstiegskampf wieder hoffen.

Die Männer des VfL Waldheim 54 feiern ihren Erfolg bei der HSG Freiberg II. Das Siegerselfie gehört einfach dazu. © VfL Waldheim

Waldheim. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, an denen geschraubt wird, und die dann doch schnell einen Erfolg hervorbringen. So geschehen bei den Verbandsligahandballern des VfL Waldheim 54. Unter der Woche hatte es einen Trainerwechsel gegeben. Mario Piasecki und Thomas Klimiuk mussten gehen, Michael Henoch und Uwe Zschoche übernahmen (DA berichtete). Und offenbar drehten die neuen Verantwortlichen an einer richtigen Stellschraube, denn im ersten Spiel unter ihrer Regie reichte es zu einem 32:30-Erfolg bei der HSG Freiberg II.

„Wir haben im Training auf eine Verbesserung der Abwehr hingearbeitet. Trotz vieler eigener Tore konnten wir bisher kaum etwas Zählbares mitbringen“, sagte Uwe Zschoche. Es brauchte beim Spiel in Freiberg einige Zeit, bis die neuen Mechanismen griffen. So war die knappe Führung der Gastgeber zur Pause nicht unverdient. Doch nach dem Seitenwechsel kamen die Waldheimer besser zurecht, ließen nur noch zwölf Gegentreffer zu. Zwischenzeitlich geriet der VfL mit drei Toren in Rückstand, konnte sich aber nach einer Auszeit steigern. Drei Minuten vor Schluss lagen die Gäste mit zwei Treffern in Front und sicherten diesen Vorsprung bis zum Schluss. Ausgelassen wurde der Sieg in der Kabine gefeiert. „Wir konnten sicher noch nicht so großen Einfluss nehmen. Aber die Jungs haben unsere Hinweise gut umgesetzt. Vor allem kämpferisch haben sie überzeugt. So wollen wir das sehen“, so Zschoche.

