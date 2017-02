So wird Einkaufen in Weißwasser attraktiver

Chance 2: Veranstaltungen bieten Zusatznutzen für Kunden

Die Stadt Forst veranstaltet eine Kunstnacht mit Häppchen, Ausstellungen und Vorführungen in den Geschäften. Martin Kuder findet solche oder Veranstaltungen wie Mitternachtsshopping, Sommer-, Herbst- oder Lichterfeste könnten auch in Weißwasser Kunden locken und Händlern beim Umsatz helfen. Dietmar Petsch von „Möbel und Küchen Petsch“ bezweifelt dagegen, dass das Konzept bei den bisherigen Festen wie Altstadtfrühling, Himmlisches Einkaufsvergnügen oder Lichterfest am Boulevard aufgegangen ist. Petsch setzt stattdessen auf eine Verkaufskultur, die am Puls der Zeit ist und schickt sein Team regelmäßig zu Schulungen.