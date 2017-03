So wird der Wald jung gemacht

Wie entwickelten sich eigentlich die jüngsten Baumkinder? Die Forstleute versuchen, den Wald so umzuwandeln, dass dieser typisch für die Region ist und gut mit den Bedingungen zurechtkommt. Sie sind aber keine Hellseher. Denn was sie pflanzen, ist eine Investition in die nächsten 120Jahre, erläutert Kristina Funke vom Forstbezirk Bärenfels. Aber wer weiß schon, was in 50 oder 100Jahren ist? Um das Risiko von Ausfällen zu minimieren und sich auf den Klimawandel vorzubereiten, werden möglichst viele verschiedene Baumarten gepflanzt. Das schmeckt dann auch dem Borkenkäfer nicht mehr so. Nicht alle Bäumchen gedeihen aber wie erhofft. So sind in den Vorjahren Pflanzen durch Trockenheit abgestorben. Auch machten Mäuse Probleme. Deshalb kommt es zu Nachbesserungen auf 77 Hektar.

Wie viele Bäumchen sollen in diesem Jahr in die Erde kommen? In den Wäldern werden 961500 kleine Waldbäume gepflanzt. Das ist etwa so viel wie im vergangenen Jahr. „Damit werden auf insgesamt 203 Hektar Waldflächen die Grundlagen für stabile und gemischte Waldbestände gelegt, die kommenden Wetterunbilden trotzen können und wenig anfällig für Schädlingsbefall sind“, sagt Kristina Funke. Bei den Forstleuten gibt es eine Faustregel. Sie wollen etwa ein Prozent des Landeswaldes, der rund 18000Hektar umfasst, pro Jahr verjüngen. Damit würde der Wald einmal in 100Jahren erneuert. Die hiesigen Forstleute müssen aber schneller sein. „Im Forstbezirk Bärenfels wird der Waldumbau mit großer Geschwindigkeit vorangetrieben“, so Kristina Funke. Das erfordere neben hohen finanziellen Aufwendungen auch ein sehr großes persönliches Engagement der Forstleute. „Die große Geschwindigkeit wird uns durch zunehmende Klimaveränderungen und die damit einhergehende notwendige Anpassung der Wälder diktiert.“

Wie gehen die Forstleute beim Pflanzen des neuen Waldes vor? Zum Glück gibt es nicht mehr die riesigen kahlen Flächen wie zu DDR-Zeiten, als wegen der Umweltgifte massenhaft Bäume abstarben. Dennoch kommt es vor, dass der Waldbestand durch Sturm oder Käferbefall auf einer Fläche komplett beräumt werden musste, erklärt Kristina Funke. Es gibt auch Standorte, die zur Verjüngung nur für Lichtbaumarten wie Kiefern, Eichen oder Lärchen geeignet sind. Dann werden die Bäumchen auf der Freifläche gepflanzt. Der Anbau, wie Förster das nennen, erfolgt dieses Jahr auf 27 Hektar. Der größte Teil der Verjüngung aber findet mitten im Wald statt mittels Voranbauten – auf insgesamt 166,5 Hektar. Einfach gesagt, werden einige Bäume herausgenommen und durch neue ersetzt. Die Forstleute haben die dafür infrage kommenden Waldbestände bereits im Vorjahr durchforstet und aufgelichtet. „Das nun durch die Baumkronen fallende Licht schafft einer neuen Waldgeneration schattentoleranter Baumarten aus Rotbuchen, Weißtannen und Fichten günstige Bedingungen“, erläutert Kristina Funke. „Die verbliebenen Altbäume bieten Schutz vor Wind, Frost und starker Sonneneinstrahlung.“ Außerdem soll auf einer kleinen Fläche von insgesamt 8,8 Hektar neuer Landeswald entstehen. Die Erstaufforstung erfolgt auf Ödlandflächen, aufgelassenen Wiesen und ehemaligen Agrarflächen in den Gemarkungen Weißig, Zauckerode, Großoelsa und Holzhau.