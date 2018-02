So wird der Lohsaer Strand rostfrei gehalten Die Sanierung am Dreiweiberner See ist in vollem Gang. Ab Mai soll das Baden wieder möglich sein.

Als eine Variante kommt eine Bentonit-Matte zum Einsatz, die aus zwei Lagen Vlies mit Tondichtungspulver besteht.

Zwischen die Vlies-Schichten wird Drainagekies gelegt.

An diesem zwar sonnigen, aber kalten Februarvormittag in den Ferien spazieren nur wenige Leute am Dreiweiberner See in Lohsa entlang. Dabei ist dort emsige Bautätigkeit zu beobachten. Im Auftrag des Bergbausanierers LMBV wird seit vergangenem Herbst der unterhalb der Pyramide gelegene Strandbereich saniert. Die Mitarbeiter der bauausführenden Firma SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft aus Lauchhammer haben trotzdem zahlreiche Zuschauer: Dutzende Enten scharen sich dicht gedrängt in respektvollem Abstand um den Bagger auf einem Ponton im See. Nun, ehrlich gesagt, dürfte das Federvieh weniger an den Bauarbeiten interessiert sein, eher an der weit und breit einzigen eisfreien Fläche des Gewässers…

Die Sanierung des Strandes war, wie berichtet, notwendig geworden, da es an dieser Stelle, anders als auf der Weißkollmer Seeseite, Probleme mit der Verockerung gibt. Das braune Wasser im Lohsaer Uferbereich ist keinesfalls gefährlich für Badende, schön sieht es aber nicht aus. Das Grundwasser strömt hier aus Richtung Südwesten an, und das bringt gelöstes Eisen mit. Die Oxidation des Eisens führt zu einer sichtbaren Braunfärbung des Wassers und zu ebenso gefärbten Ablagerungen. Diesen Zustand will die LMBV ändern und hat ein Pilotvorhaben auf den Weg gebracht. Ziel ist es, das eisenhaltige Wasser tiefer an anderer Stelle im See austreten zu lassen, so dass es gar nicht erst mit Sauerstoff in Verbindung kommen und ausfallen kann, erläutert der zuständige LMBV-Projektmanager Jürgen Nagel. Einfach ausgedrückt: Das eisenhaltige Wasser wird in den See gezogen. Dieses Vorhaben ergibt nur Sinn an Orten, an denen der Grundwasserwiederanstieg abgeschlossen ist.

Die Bergbausanierer wollen in Lohsa drei verschiedene Verfahren testen, die dann idealerweise auch an anderen Stellen zum Einsatz kommen könnten. Die Bekämpfung des gelösten Eisens ist ja nicht nur am Dreiweiberner See ein Thema.

Für das Pilotprojekt bietet sich der Lohsaer Strand an. Das Ufer ist flach, und es gibt hier verhältnismäßig wenig Wind und Sedimenttransporte. Die drei ausgetüftelten Varianten werden gleichzeitig an nebeneinandergelegenen Uferbereichen getestet und die Ergebnisse hinterher noch zwei Jahre überwacht. Die Arbeiten laufen in Abstimmung mit der Gemeinde Lohsa und der Landesdirektion Sachsen als Genehmigungsbehörde. Vorgesehen ist, an den Uferbereichen zum einen einen 50 Meter breiten reaktiven Teppich aus Kalksteinen aufzubringen. Die Steine wirken wie eine Drainage. Daneben soll ein 60 Meter breites sogenanntes Filterbett gesetzt werden, eine strömungsbrechende Drainageschicht. Daran schließt sich ein 75 Meter langer Bereich an, der mit einer sogenannten Bentonitmatte, einer Ton-Dichtungs-Bahn, abgedichtet wird. 50 Meter breit ist weiterhin ein Referenzfeld, auf dem alles so gelassen wird, wie es ist, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben.

Die Bentonitmatte kommt zuerst zum Einsatz. Sie soll den Grundwasseraustritt verhindern. Die Matte besteht aus zwei Schichten Vlies, in die Tondichtungspulver eingewebt ist. Dazwischen befindet sich Drainagekies. Die Matte kommt auf Rollen, sie ist vergleichbar mit einem dicken, abdichtenden Teppich. Die Lösungen mit der Kalkschicht sowie dem reinen Drainagekies folgen.

Zur Vorbereitung waren 19 Grundwassermessstellen im Strandbereich eingerichtet worden. Die sind derzeit mit weißen Big Bags geschützt, die an überdimensionierte Laubsäcke erinnern. Zudem hat die LMBV rund 14 000 Kubikmeter Sand vom Strand abgeräumt und neues Material aufgetragen, damit auf allen drei Versuchsfeldern die gleichen Bedingungen herrschen. Der abgetragene Sand türmt sich wie eine kleine Gebirgskette entlang des Ufers auf. Aktuell wird dieses Gebirge nach und nach bis 300 Meter weit und zwölf Meter tief in den See verspült. Dafür arbeitet ein Bagger am Ufer und einer wie eingangs erwähnt auf dem Wasser. Eine Pumpe saugt den von den Baggern „bereitgelegten“ Sand, der mit Wasser gemischt wird, an. 200 Kubikmeter dieser Mixtur schafft sie in einer Stunde. Über eine Leitung, die entlang einer bunten Bojenkette verläuft, wird das Gemisch in den See gespült.

Die Sanierung soll Ende April abgeschlossen sein. Dann wird auch der Strand mit einer 50 Zentimeter starken, neuen Sandschicht versehen sein, so dass man ab Mai in Lohsa wieder in den See hüpfen kann, ohne sich möglicherweise vor dem braunen Wasser zu ekeln. Auch der Steg wird dann wieder ins Wasser gelassen, er wurde für die Dauer der Bauarbeiten abmontiert und eingelagert.

