So will Storl wieder Weite machen Zum Saisoneinstand reichte es nur zu 20,63 Meter. Zu wenig für den Sachsen. Jetzt kehrt er zur alten Technik zurück.

Der deutsche Kugelstoßer David Storl bei den Werfertagen in Halle/Saale. © dpa

David Storl schüttelte immer wieder mit dem Kopf. Er haderte, er fluchte, er ärgerte sich. 20,63 Meter zum Saisoneinstand - zu wenig für den zweimaligen Kugelstoß-Weltmeister. Trotz erfüllter WM-Norm. Viel hatte sich Storl für seinen ersten Freiluft-Auftritt in diesem Jahr vorgenommen. Zu viel.

„Das Training macht eigentlich Spaß, da geht es auch. Aber im Wettkampf stelle ich mich gerade ein bisschen an wie ein Idiot“, sagte der 26-Jährige nach seinem Sieg bei den Werfertagen in Halle/Saale: „Jetzt muss ich mich durch die Saison arbeiten, muss viel und hart arbeiten.“ Sprach’s - und wirkte dabei so, als würde er am liebsten sofort damit anfangen.

„Ich glaube, er wollte zu viel“, sagte sein langjähriger Heimtrainer Sven Lang. Zu aggressiv, zu motiviert sei sein Schützling in die Stöße gegangen. Am Samstag war der Tatendrang des ehrgeizigen Leipzigers für das komplizierte Gebilde Kugelstoßtechnik (noch) zu groß.

Dabei sind die großen Ambitionen des Europameisters alles andere als unbegründet. Das linke Knie macht seit langer Zeit mal wieder keine Probleme. Auch wegen einer Ernährungsumstellung, die Entzündungsprozesse verhindern soll. Die Trainingswerte sind inzwischen sogar teilweise besser als 2015. In der damaligen Saison stieß Storl seine persönliche Bestweite von 22,20 Metern.

Die Vorbereitung verlief sogar so gut, dass sich das Erfolgsduo Storl/Lang vor wenigen Tagen zu einer Technikveränderung durchrang. Erstmals seit 2014 kehrte Storl zu seiner alten Umsprungtechnik zurück. Die kann zwar einen Weitenzuwachs von bis zu 40 Zentimeter bringen - belastet aber das Knie deutlich mehr.

„Wir haben erst im letzten Trainingslager entschieden, dass er wieder umspringt. In der Saisonvorbereitung macht man vielleicht 6 000 Stöße, jetzt sind wir beim Umspringen vielleicht bei 70 oder 80 - da kann das noch nicht ganz funktionieren“, sagte Lang: „Da fehlen noch jede Menge Trainingsstöße.“

Das Potenzial ist jedenfalls da. Im Vergleich zum Stoßen aus dem Stand habe Storl im Trainingslager teilweise zwei Meter draufgepackt - in Halle wuchtete er die Kugel beim Einstoßen aus dem Stand auf 20 m. Dass es danach nur zu 20,63 m reichte, war auch für Lang „verwunderlich“ und „keinesfalls ein Zeichen von Lockerheit“.

Viel Zeit zum Hadern hat Storl allerdings nicht. Am Dienstag geht es bereits in die USA zum Diamond-League-Meeting nach Eugene. Dort trifft er auch auf die starken US-Amerikaner. Deren Vorstoßer Joe Kovacs, Olympiazweiter von Rio, setzte schon einmal eine erste Duftmarke. Und was für eine.

22,57 stieß der 27-Jährige am Freitag in Tucson und liegt damit auf Platz acht der besten Kugelstoßer in der Geschichte - inklusive der Hochanabolika-Zeit der 1970 und 1980er Jahre. Seitdem stießen nur Randy Barnes und Kevin Toth (beide USA) weiter als Kovacs. Beide wurden in ihrer Karriere des Dopings überführt - Weltrekordler Barnes sogar lebenslang gesperrt. (sid)

