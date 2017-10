So will Neundorfs Chemiewerk sicherer werden Ein Unglück wie 2014? Praktisch unmöglich, sagt Schill & Seilacher. Die Werkleitung erläutert Anwohnern ihr Konzept.

Uwe Dittrich, Werksleiter des Chemiestandorts von Schill & Seilacher in Pirna-Neundorf, zeigt vor dem Gebäude der alten P1-Produktionsanlage die Pläne für den Neubau. © Daniel Förster

Ein Haus, konstruiert als Überdruckventil: Das Chemieunternehmen Schill & Seilacher stellte den Anwohnern in Pirna-Neundorf am Mittwochabend das Sicherheitskonzept für seine neue Chemikalien-Produktionsanlage P1 vor – den Nachfolger jener Anlage, die im Dezember 2014 bei einer verheerenden Explosion zerstört wurde. Einen Produktionsleiter riss der berstende Reaktionsbehälter damals in den Tod, verletzte vier Arbeiter schwer und schoss Trümmerteile weit in die umliegenden Wohngrundstücke. Seit im vergangenen Jahr die Pläne des Unternehmens konkret wurden, die Anlage neu zu errichten, ist die Sorge in der Nachbarschaft groß. Niemand in Neundorf hat das Unglück vergessen.

Die Forderung der Neundorfer: Wir wollen wissen, was da konkret geplant wird und wie Schill & Seilacher uns künftig schützt. Pirnas Stadtverwaltung gab Rückendeckung und forderte größtmögliche Sicherheit und maximale Transparenz. Das wirkte offenbar. Für die neue Anlage stellt sich Schill & Seilacher nun freiwillig einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einem Genehmigungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Beides hatte die Firma im Frühjahr noch ausgeschlossen.

Und Schill & Seilacher hat sich in einem weiteren Punkt bewegt. Die Stadt Pirna macht ihre Zustimmung zum Bau der P1-Anlage davon abhängig, dass diese eine explosionssichere Gebäudehülle bekommt. Dazu engagierte das Chemie-Unternehmen den Freiberger Baukonstruktions-Professor Frank Dahlhaus. Der renommierte Ingenieur berechnete ein Haus, das wie ein Ventil funktioniert. Dreißig Zentimeter dicke Stahlbetonwände und verschraubte Stahlplatten geben ihm Stabilität. Gleichzeitig sorgen Druckentlastungsklappen dafür, dass im Fall eines Unglücks Druck gezielt aus dem Gebäude geleitet wird. Insgesamt 35 solcher Klappen werden sich im Dach sowie in den aufs Betriebsgelände zeigenden Außenwänden des Neubaus für die P1-Anlage befinden, erläutert Frank Dahlhaus. Innen vor die Klappen werden Stahlnetze gespannt, um zu verhindern, dass Trümmer nach außen gelangen können.

Dies sei nur ein Teil des neuen Sicherheitskonzepts für die P1-Anlage, betont Werkleiter Uwe Dittrich. „Wir tun das Menschenmögliche, um ein Unglück wie 2014 auszuschließen.“ So werde es unter anderem eine verbesserte Anlagensteuerung, verschärfte Sicherheitsvorschriften und zusätzliche Kühlaggregate geben. „Zudem verzichten wir auf den Einsatz bestimmter Stoffe und Reaktionen“, so Dittrich. Nach Angaben der Werksleitung will Schill & Seilacher in die erhöhte Sicherheit der P1-Anlage rund zwei Millionen Euro investieren, die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa sechs Millionen Euro.

Auch bei der Minderung von Lärm- und Geruchsbelästigungen verspricht Dittrich den Anwohnern Fortschritte. An der Rückseite der P1-Anlage soll eine vier Meter hohe Schallschutzwand die Nachbarn vor Lärm schützen. Auch an die neue Werkszufahrt von Alt-Neundorf aus wird die versprochene Schutzwand gebaut, voraussichtlich zwei Meter hoch. Zusätzliche Aktivkohlefilter sollen künftig die Abluft der P1-Anlage säubern und so Geruch minimieren. Auf Nachfrage sagte der Werksleiter, dass eventuell auch die übrigen Anlagen auf diese Filter aufgeschaltet werden könnten. Das müsste allerdings „Gegenstand eines weiteren Verfahrens“ sein. Noch bis zum 24. Oktober liegen die Antrags-Unterlagen für die P1-Anlage öffentlich im Pirnaer Rathaus und im Landratsamt aus, Bürger können bis 7. November schriftlich Einwände im Genehmigungsverfahren machen. Für den 4. Dezember hat das Landratsamt als zuständige Behörde einen Erörterungstermin angesetzt, eine Entscheidung über den Bauantrag fällt da allerdings noch nicht.

Produktion wächst wieder

Werksleiter Uwe Dittrich hofft, dass bis Ende des Jahres klar ist, ob die Anlage gebaut werden darf, sie könnte dann im Herbst 2018 in Betrieb gehen. Eine Verlagerung der Produktion an den Hamburger Standort von Schill & Seilacher sei damit vom Tisch – wenngleich ein entsprechender Ausbau des Hamburger Werks nach wie vor ins Auge gefasst sei, dann allerdings als Produktionserweiterung, die im Pirna-Neundorfer Werk kaum mehr möglich ist. Komplett aus Pirna wegzuziehen – auch diese Überlegung stand seitens der Geschäftsführung von Schill & Seilacher im Raum – habe sich aber letztlich als „nicht praktikabel“ erwiesen. Unterdessen soll noch im November die ebenfalls nach dem Unglück 2014 stillgelegte Produktionsanlage P2 wieder in Betrieb gehen, in der Silikonöle hergestellt werden. Auch das Lager für entzündliche Flüssigkeiten ist inzwischen wieder in Betrieb, sodass der Chemiestandort schrittweise seine Produktion voll aufnimmt, die er nach der verheerenden Explosion hatte zunächst komplett stilllegen müssen.

Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft zu dem Unglück am 1. Dezember 2014 sind auch nach fast drei Jahren noch nicht abgeschlossen, sodass eine abschließende Bewertung zur Unglücksursache aussteht. Ein Gutachten gibt als Ursache menschliches Versagen an. Der verantwortliche Chemiker soll beim Produktionstest für ein neues Flammschutzmittel einen Reaktionsbeschleuniger unverdünnt in den Ausgangsstoff gegeben haben und damit eine heftige und nicht mehr kontrollierbare Reaktion ausgelöst haben, die letztlich zur Explosion führte. Der damals 37-jährige Chemiker kam dabei ums Leben. Von den vier schwer verletzten Angestellten arbeiten nach Auskunft von Uwe Dittrich inzwischen drei wieder im Unternehmen, einer sei in Rente gegangen.

