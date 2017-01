So will die SG Dynamo das Klassenziel schaffen Mit dem Sensationsjahr 2016 und einer überzeugenden Hinrunde im Rücken, will man beim Aufsteiger auch 2017 wieder angreifen. Der Abstiegskampf ist dabei kein Thema. Vor allem unberechenbarer wolle man agieren.

Die Trainingsbedingungen sind derzeit alles andere als optimal. Dennoch herrscht bei Dynamo Dresden großer Optimismus in Hinblick auf den Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga. Das liegt vor allem auch an der Vorbereitung in den vergangenen Wochen.

SO LIEF DIE VORBEREITUNG: Während eines neuntägigen Wintertrainingslagers an der andalusischen Mittelmeerküste im spanischen Marbella bereitete sich der Aufsteiger auf die kommenden 17 Zweitliga-Partien vor. Cheftrainer Uwe Neuhaus zeigte sich während der elf Trainingseinheiten und zwei Testspiele zufrieden mit seiner Mannschaft. Nach einem überzeugendem 3:1-Erfolg gegen den Schweizer Pokalsieger FC Zürich, dominierte der achtmalige DDR-Meister auch beim Remis gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern. Demnach sei die Vorbereitung trotz vereinzelter Verletzungen für Neuhaus ein voller Erfolg gewesen. Einzig Aias Aosman konnte keine Einheit mit dem Team absolvieren, hat aber individuell sehr gut gearbeitet.

SO SIEHT ES PERSONELL AUS: Mit im Trainingslager waren die beiden Neuzugänge Marcos Álvarez und Philip Heise. Während Álvarez aufgrund seines zurückliegenden Kreuzbandrisses noch nicht bei 100 Prozent ist, soll Linksverteidiger Heise den Konkurrenzkampf um die Stammplätze anheizen. Konkurrent Fabian Müller rückte testweise auf die rechte Seite, wo bereits Niklas Kreuzer und Nils Teixeira um einen Stammplatz buhlen. Stürmer Tim Väyrynen hat die Sachsen in Richtung Rostock verlassen, kam aber ohnehin nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

SO SPIELT DER AUFTAKTGEGNER BISHER: Der Auftakt hat es mit Angstgegner Nürnberg in sich. 1:1 hieß es im Hinspiel. Es war das vierte Unentschieden in neun Partien, gewonnen hat Dynamo noch nie. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind die Franken in der Liga immer besser in Tritt gekommen, rangieren mit 25 Zählern nur zwei Punkte und Plätze hinter Dresden auf dem neunten Tabellenrang. Allerdings muss die zweitbeste Offensive der Liga (30 Treffer) den Abgang von Top-Torjäger Guido Burgstaller (14 Tore in 16 Partien) zu Schalke 04 kompensieren. Adäquater Ersatz wurde nicht verpflichtet.

SO SOLL DAS SAISONZIEL ERREICHT WERDEN: Gut möglich, dass Dresden gegen heimschwache Nürnberger auf ein System mit zwei Stürmern statt auf das übliche 4-3-3 der Hinrunde setzt. Neuhaus möchte seine Startformation flexibler gestalten, kündigte für die zweite Saisonhälfte einen „Systempoker“ an, um unberechenbarer agieren zu können. In der Hinrunde startete der Aufsteiger konsequent mit einer Spitze. Einzig am 17. Spieltag in Bielefeld stürmten mit Pascal Testroet und Stefan Kutschke zwei Angreifer von Beginn an. Ein Saisonziel, gemessen an einer Platzierung, haben die Sachsen nicht ausgegeben. Angesicht von 13 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz warnt Kapitän Marco Hartmann sogar davor: „Gibst du das Ziel Klassenerhalt aus, denkt jeder die restlichen Punkte holen wir mit einer halben Arschbacke.“

SO STIMMT TRAINER UWE NEUHAUS SEINE MANNSCHAFT AUF DIE RÜCKRUNDE EIN: „Wir haben uns richtig gut vorbereitet und sind zu allem bereit. Ich glaube, dass wir noch einmal zulegen und auch wieder eine hervorragende Rückrunde spielen werden. Wo wir dann am Ende stehen, weiß keiner genau.“ (dpa)

