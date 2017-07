So will das Erzgebirge zum Welterbe-Titel

Was ist nun bei der Bewerbung anders als im ersten Anlauf? „Es war schon eine kleine Niederlage, die wir einstecken mussten“, gibt Matthias Lißke zu. Aber es nutzte nichts. Um sich die Chancen auf den Titel zu wahren, wurden die Hinweise der Icomos-Experten berücksichtigt und in den Antrag eingearbeitet. Das anvisierte Welterbe konzentriert sich jetzt tatsächlich auf das Kernthema, den reinen Erzbergbau mit seiner 800-jährigen Geschichte sowie auf die wissenschaftlichen, technologischen und administrativen Errungenschaften des erzgebirgischen Montanwesens sowie den Einfluss auf andere Bergbauregionen in der Welt. Außerdem galt es, die Einzelteile besser zu einem Gesamtbild zu vereinen und die Zusammenhänge der einzigartigen Kulturlandschaft mehr herauszustellen.

Wie stark musste die Vorschlagsliste gekürzt werden? Kompromisse waren nötig, um die Chancen für den Antrag zu erhöhen. „Wir wollen keine Experimente machen“, so Matthias Lißke. Wichtig sei jetzt erst einmal, in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen zu werden. „Der Titel ist für die nächsten Generationen.“ Das Erzgebirge sei eine Marke. Wird es zum Welterbe erklärt, profitiere davon die gesamte Region, gleich, ob ein Objekt dabei konkret benannt ist oder nicht. In der Vermarktung könne man sich breiter aufstellen, so Lißke, als bei der Welterbe-Bewerbung. Das hatte Konsequenzen. Die Liste wurde reduziert. Von den ursprünglich 79 Bestandteilen auf sächsischer Seite sind letztlich noch 17 übriggeblieben.

Kommt das Osterzgebirge im Antrag noch vor? Auf die Uhrenindustrie in Glashütte als Nachfolge des Bergbaus wurde zum Beispiel verzichtet. Das Lange-Stammhaus und das Gebäude der früheren Deutschen Uhrmacherschule stehen nicht mehr auf der Vorschlagsliste. Enthalten sind aus dem Osterzgebirge noch Altenberg speziell mit dem Zinnbergbau und Dippoldiswalde mit den hochmittelalterlichen Silberbergwerken. Um Bergbaulandschaften stärker herauszustellen, wurden Kernzonen verbunden und Bestandteile zusammengefasst. So wurden beispielsweise im Raum Annaberg-Buchholz neun Bestandteile zu drei Mon-tanlandschaften gebündelt, in Altenberg acht zur Montanlandschaft Altenberg/Zinnwald. Auch Stadtkirche und Schloss Lauenstein, eng mit der bergbaulichen Entwicklung verbunden, sind als künftige Welterbestätten weiter mit vertreten.

Wie gelingt es, die verschiedenen Teile als Gesamtheit besser darzustellen? Untertägige Wege, also Bergbaustrukturen, stellen den Zusammenhang her. Der Tiefe-Bünau-Stollen in Zinnwald verbinde zum Beispiel die Montanlandschaft im oberen Osterzgebirge, so Lißke, sogar Richtung Tschechien, wie es die Icomos-Experten wünschten. Zusätzlich fünf Bestandteile befinden sich auf tschechischer Seite. Insgesamt stehen hinter der neuen Gesamtstruktur in Sachsen etwa 400 Einzelobjekte bzw. Denkmalensembles.

Woher nimmt der Welterbeverein die Gewissheit, dass es klappen könnte? „Alle Forderungen wurden erfüllt“, sagt Lißke. Zudem haben Gutachter des Icomos-Büros in Paris die Erzgebirgler jetzt bei der Überarbeitung des Antrages ein Jahr lang begleitet. Das sei ganz selten. Wichtig sei auch, dass die 32Mitgliedskommunen und drei Landkreise jetzt den Beschluss einstimmig gefasst haben. Das dokumentiere, eine ganze Region stehe dahinter.