So wenige Straftaten wie seit 20 Jahren nicht Der neue Präsident der Polizeidirektion Görlitz hat sich im Stadtrat vorgestellt und die Kriminalitätslage in Zittau analysiert. Eine Straftat-Art dominiert alles.

Die Zittauer haben 2016 die geringste Belastung durch Kriminalität in den vergangenen 20 Jahren erlebt. Diese Botschaft verkündete Torsten Schultze, neuer Präsident der Polizeidirektion Görlitz, am Donnerstagabend im Zittauer Stadtrat. Er war gekommen, um sich vorzustellen und den Stadträten einen Überblick über die Kriminalitätslage zu geben.

Schultze ist seit 1. Mai der Chef aller Polizisten in den Kreisen Bautzen und Görlitz. 1 500 Mitarbeiter unterstehen ihm, 180 davon im Polizeirevier Zittau-Oberland. Der Mittfünfziger ist in der Altmark geboren und seit 1998 bei der Polizei. Seinen Dienst trat er in der damals kleineren Polizeidirektion Görlitz an, war dann Vize des Leipziger Polizeichefs und zwischenzeitlich Leiter des Polizeiverwaltungsamtes in Sachsens Innenministerium. In dieser Zeit hat er den Personal-Abbau bei der Landespolizei miterlebt und machte im Stadtrat klar, dass es so nicht weitergehen kann. „Ich kämpfe für einen Aufbau“, sagte er. Und den Erhalt aller Dienststellen. Sein Dienstherr, der Innenminister, sieht das inzwischen offenbar ebenso. Er hat den weiteren Abbau ausgesetzt. Zudem sollen 1 000 neue Polizisten ihren Dienst aufnehmen. Wo und wann, steht noch nicht fest.

Schultze machte deutlich, dass sich die Polizei vor diesem Hintergrund vor allem auf Schwerpunkte konzentrieren muss. „Zittau ist innerhalb der Polizeidirektion Görlitz ein örtlicher Kriminalitätsschwerpunkt“, teilte er dem Stadtrat trotz der insgesamt rückläufigen Fallzahlen mit. Vor allem Eigentumsdelikte spielen in der Stadt eine große Rolle. Ihre Zahl steigt in diesem Jahr wieder an. Es werden mehr Fahrräder und Autos gestohlen. „Maßgeblich beeinflusst durch die Grenzlage.“ Erschwerend kommt hinzu, dass viele der Diebe drogenabhängig sind und auf diesem Weg wieder und wieder ihre Sucht finanzieren. Bei der Anzahl der Diebstähle rangiert Zittau in der Oberlausitz nach Görlitz auf Platz 2. Bei der Häufigkeitsziffer, die zeigt, wie viele Delikte es pro 100 000 Einwohner gibt, liegt Zittau mit Görlitz fast gleich auf.

Für den massiven Rückgang der Eigentumsdelikte ab 2015 machte Schultze die gemeinsamen Streifen mit polnischen, tschechischen und deutschen Polizisten verantwortlich. Diese Zusammenarbeit bezeichnete er als Erfolgsmodell. Ungeachtet dessen bleibt die Bekämpfung, auch wegen der wieder steigenden Anzahl, der wichtigste inhaltliche Schwerpunkt der Polizei.

„Die durch Zuwanderer begangenen Straftaten in Zittau spielen aus statistischer Sicht nur eine untergeordnete Rolle“, so Schultze. Sie haben 2016 81 der insgesamt 2 971 in der Stadt registrierten Straftaten begangen. Nicht in dieser Statistik enthalten sind Verstöße gegen das Ausländerrecht wie zum Beispiel bei einem unerlaubtem Aufenthalt. Auch auf der Gegenseite herrscht Ruhe. Zittau ist kein Brennpunkt rechtsextremer Straftaten mehr, antwortete Carsten Weber, Chef des Polizeireviers Zittau-Oberland, für seinen Chef. Bis auf Hakenkreuzschmierereien und einige im Bundestagswahlkampf beschädigte Parteiplakate hat es seinen Aussagen zufolge in letzter Zeit keine nennenswerten Vorkommnisse mehr gegeben. Danach gefragt hatte Stadtrat Jörg Gullus (FDP-Mandat), der von der Polizei die Bestätigung gegen das Vorurteil haben wollte, dass die Region eine rechtsextreme Ecke ist.

