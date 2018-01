So weit ist Bautzens größte Baustelle Am Wochenende wird ein Teil der Brücke an der Zeppelinstraße in Position gebracht. Das hat Folgen für den Zugverkehr.

Bereit für den Einsatz: Ein Teil der neuen Eisenbahnbrücke zwischen Zeppelinstraße und Stieberstraße ist fertig. Am Wochenende wird es an die richtige Stelle geschoben und mit Gleisen versehen. Nicht nur dann müssen die Zugfahrgäste mit Einschränkungen rechnen. © Uwe Soeder

Bautzen. Die Pendler wissen es schon und auch die Bautzener können bereits sehen, dass an der großen Baustelle auf der Zeppelinstraße schon bald eine besondere Etappe bevorsteht. Am Wochenende wird ein Teil der Brücke in die richtige Position geschoben. Ein kompliziertes Unterfangen, das auch Folgen für den Zugverkehr hat. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Arbeiten sind am Wochenende an der Eisenbahnbrücke geplant?

Seit Monaten sind die Bauarbeiter mit der Errichtung einer neuen Eisenbahnbrücke zwischen der Bautzener Zeppelinstraße und der Stieberstraße beschäftigt. Die Arbeiten erfolgen in Etappen. Auf Traggerüsten werden die neuen Brückenteile hergestellt und später in die richtige Position geschoben. Genau darum geht es an diesem Wochenende. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird dann das bereits dritte Brückenteil an die richtige Stelle gebracht. „Daran anschließend werden auf dem neuen Brückenüberbau die Gleise, also Schotter, Schwellen und Schienen aufgebaut und an das Streckennetz angeschlossen“, erklärt Erika Poschke-Frost, Sprecherin der Deutschen Bahn. Dabei handelt es sich um jenen Teil der Brücke, der später die Hauptgleise für die Strecke Dresden-Görlitz tragen soll. Damit die Arbeiten an dem Brückenteil überhaupt durchgeführt werden können, muss der Zugverkehr allerdings vorübergehend eingestellt werden.

Was bedeutet das für jene, die mit dem Zug fahren wollen?

Schon am späten Freitagabend fahren keine Züge mehr über die Eisenbahnbrücke in Bautzen. Um 22 Uhr beginnt die Sperrung und wird laut Auskunft der Deutschen Bahn bis Montag, 22 Uhr andauern. In diesem Zeitraum ist die Zugstrecke zwischen Löbau und Bautzen in beiden Richtungen dicht. Die Länderbahn richtet in den genannten Zeiten einen Schienenersatzverkehr ein. Allerdings kommt es aufgrund der längeren Fahrzeiten zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. „Reisenden in Richtung Polen wird empfohlen, frühere Verbindungen zu nutzen“, erklärt Länderbahn-Sprecher Jörg Puchmüller. Auch die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) bittet ihre Mitfahrer, sich in dem benannten Zeitraum über veränderte Abfahrtszeiten rechtzeitig zu informieren.

Sind dann die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke abgeschlossen?

Nein. Danach gehen die Arbeiten an der Brücke weiter. Auch in der kommenden Woche wird an den Gleisen weitergebaut. Und das bringt wiederum Einschränkungen im Zugverkehr mit sich. Am Donnerstag und am Freitag wird es nochmals eine Vollsperrung geben. Weil dann der komplette Abschnitt zwischen Bischofswerda und Görlitz betroffen ist, kommen wieder Busse zum Einsatz. Anschließend geht das Spiel von vorn los. Das vierte Brückenteil wird aufgebaut und im März eingeschoben. Insgesamt müssen fünf Querungsstücke gebaut werden. Zugfahrgäste müssen im März, aber auch im April und im Juli mit Einschränkungen rechnen.

Wie geht es mit der Baustelle an der Zeppelinstraße weiter?

Im Sommer wird das letzte Teil der Brücke fertiggestellt. Dann ist das Nadelöhr verschwunden. Ziel ist es, dass auch Laster besser durch die Brücke passen. Und das ist noch nicht alles. Auf der Liste der Arbeiten für das kommende Jahr steht auch die Verlegung verschiedener Medien. Mitte des Jahres beginnen zudem Straßenbauarbeiten. Unter der Brücke wird es neben den zwei Fahrspuren jeweils eine Linksabbiegespur auf die Jordan-Straße und in der Gegenrichtung hin zum Getränkemarkt geben. An beiden Seiten der Unterführung entstehen Fußwege und Radstreifen.

Wann können Autofahrer die Strecke wieder nutzen?

Drei Jahre haben die Planer für das millionenteure Bauprojekt angesetzt. Das heißt, ab November 2019 soll die Zeppelinstraße wieder befahrbar sein. Laut dem Landtagsabgeordneten Marko Schiemann (CDU) haben die Baufirmen allerdings signalisiert, dass sie auch eher fertig sein könnten.

zur Startseite