So weit das Geld reicht Bei der Straßensanierung muss der Gemeinderat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach genau abwägen. Nicht alles ist sofort möglich.

Zu sanieren hätte die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach etliche Straßenabschnitte. © Steffen Unger

Ein Teilabschnitt der Hauptstraße in Dittersbach soll ab 16. Oktober saniert werden. Das hat der Gemeinderat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach beschlossen. Für den Straßenbau stehen Fördermittel von rund 62 000 Euro zur Verfügung, die noch in diesem Jahr verbaut werden müssen. Vorgesehen ist ein Straßenabschnitt vom Abzweig der Alten Dorfstraße, die unter anderem zum Künstlerhaus Hoffmannsches Gut führt, in Richtung Forschungszentrum Rossendorf. Gebaut werde, so weit das Geld reicht, sagte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger), laut aktueller Kalkulation sind das rund 200 Meter. Die Hauptstraße bekommt dort eine neue Asphaltdecke mit einer Breite von 4,50 Metern. Die Gemeinde habe lange überlegt, welche Straße man mit dem Fördergeld zuerst saniere, erklärte Timmermann. Für das kommende Jahr seien Arbeiten an den Straßen An der Mühle sowie Am Quellenberg B geplant. Bei letzterer sei noch die Umleitung das Problem. (SZ/dis)

