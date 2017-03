So war das Wetter 2016 Wann war der heißeste Tag? Wie oft hat es geblitzt und gedonnert? Wie viel Schnee ist gefallen? Unsere Übersicht zeigt die wichtigsten Fakten zum Wetter 2016 im Osterzgebirge.

Sophia Werner aus Colmnitz hatte dieses schöne Foto zu unserem Winterfotowettbewerb Anfang des Jahres eingereicht. Es passt perfekt zum Wetter im Osterzgebirge: kalt, aber mit viel Sonne. © Leserfoto: Sophia Werner

Statistisch gesehen, fällt das vergangene Jahr nicht besonders aus der Wetter-Rolle. Verglichen mit den Messreihen, die in der Wetterwarte in Zinnwald-Georgenfeld in 877 Meter Höhe seit 1971 aufgezeichnet werden, war 2016 eher durchschnittlich. Auffallend ist allerdings, dass das Wetter – bis auf die anhaltende Schönwetterperiode im August/September – relativ unbeständig war. Außerdem: Auch 2016 war es wieder zu warm wie schon die beiden Jahre zuvor. Diesmal beträgt die Abweichung vom langjährigen Mittel 1,7 Grad Celsius, berichtet Norbert Märcz, Wetterbeobachter und zugleich Vorsitzender des Wettervereins in Zinnwald. Trotzdem ist Zinnwald mit einer Jahresmitteltemperatur von gerade mal sechs Grad gemeinsam mit Carlsfeld, einem Ortsteil von Eibenstock, Märcz zufolge der kälteste Ort in Deutschland unter 920 Metern Höhe. Und noch eine Besonderheit: 2016 war zu nass. Das fiel nicht so sehr auf, weil es nur relativ wenige Tage mit Niederschlag gab, dafür aber sehr konzentriert. Unsere Bildergalerie zeigt die wichtigsten Fakten zum Wetter im letzten Jahr.

Links zum Thema Schnee im Mai und Dauernebel im Oktober

zur Startseite