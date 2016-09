So war das damals in Lautex und Textima Erstmalig in einer Ausstellung sind persönliche Erinnerungen zu hören. Acht Mitarbeiter erzählen von ihrem Arbeitsleben.

Farbenfroh: Diese Stoffe wurden im VEB Textilveredelung Großenhain, Betrieb im Kombinat Baumwolle hergestellt und hängen nun im Museum.

Nostalgisch: Gezeigt werden hölzernen Walzendruckrollen des 19. Jahrhunderts.

Druckerei: Druckwalze mit Schiebebock für Rollendruckmaschinen aus der Stoffdruckerei. Bis Ende der 60er Jahre war sie an der Radeburger Straße im Einsatz. Später wurden die Walzen aufgrund ihres Gewichtes gegen auswechselbare Schablonen ersetzt.

Krempelei: Maler Walter Harras zeichnete in den 70er Jahren dieses Ölgemälde.

Die DDR-Industriebetriebe Großenhains sind in der Regionalgeschichte noch nicht endgültig erforscht. Doch 40 Jahre lang waren sie der Pulsschlag der Stadt. Allein Lautex und Textima beschäftigten zusammen über 2000 Mitarbeiter. Als mit dem Ende der DDR auch das Ende dieser Betriebe kam, ist für viele eine Welt zusammengebrochen. So auch für den Vater von Oberbürgermeister Sven Mißbach, wie dieser erzählt.

Persönliche Erinnerungen und Erlebnisse sind also ein wichtiger Teil geschichtlicher Aufarbeitung. Deshalb sind in die neue Sonderausstellung zu den Industriezeitzeugen erstmalig Audioaufnahmen integriert. Dafür wurden extra vier Holzständer neben einer Sitzecke gebaut. Alex Böttger, Wolfgang Scholze, Armin Krause und Maria Hiepe erzählen für die Lautex aus ihrem Arbeitsleben, Werner Schmidt, Dieter Boeck, Ralf Ziegert und Horst Köppler für die Textima.

„Ich habe mich dazu bereiterklärt, weil ich das Gewesene realistisch darstellen wollte“, sagt Horst Köppler, der in der Konstruktion des Textilmaschinenbaus beschäftigt war. Damals seien ausschließlich Maschinenaufträge abgearbeitet worden. „Von Massenproduktion kann keine Rede sein“, erklärt der heutige Rentner. „Produziert wurde nur, was verkauft werden konnte.“ Heftig kritisiert der Großenhainer die heutige Überproduktionskrise, in der die Industrieländer mit großem Materialverbrauch weit über den Bedarf herstellen. So entsteht die Wegwerfgesellschaft. „Weil das in großen Teilen der Welt nicht so ist, entsteht eine große Sogwirkung in die reichen Länder des Westens“, schimpft Horst Köppler. Aus diesem Blickwinkel ist die DDR-Produktion nicht nur zu kritisieren.

Wolfgang Scholze war technischer Leiter in der Lautex, dem VEB Textilveredlung. Scholze hatte anfangs Bedenken, bei den Interviews mitzumachen, weil er fürchtete, durch Erinnerungslücken Falsches zu sagen. „Doch jetzt bin ich stolz, dass damit und mit den Ausstellungszeugnissen an unseren Betrieb erinnert wird“, so der Großenhainer. Allein in seinem technischen Bereich gab es 150 Mitarbeiter.

Wer weiß schon noch, dass Neckermann viele Jahre Bettwäsche aus Großenhain im Sortiment hatte. Ein Baumwollkopfkissen in der Vitrine erinnert daran. Maria Hiepe hat selbstgenähte Dederon-Taschen als Leihgabe zur Verfügung gestellt. „Wir würden uns freuen, wenn es noch weitere Objekte, Filme über den Arbeitsalltag oder Fotos gibt“, sagt auch Amtsleiter Matthias Schmieder aus dem Rathaus. Er hofft mit diesem Aufruf, dass möglichst nichts aus den Großenhainer Betrieben verloren geht und im Müll landet. Außerdem würde sich Schmieder freuen, wenn die Ausstellung Anlass für weitere Brigade- oder sogar ganze Betriebstreffen gibt.

Die Sonderausstellung, die leider nur zwei Monate gezeigt wird, könnte ein Renner werden. Denn sie bezieht die Betrachter diesmal besonders deutlich ein. Schon im Foyer läuft der Film über die Textima, der 2002 zur Landesgartenschau gezeigt wurde. Im Sonderausstellungsraum sind zwei Bildschirme installiert, auf denen je 17 Fotos aus beiden Betrieben in Endlosschleife laufen. Während man sich die Interviews anhört, kann man sie betrachten.

Bereits im Eingangsbereich stößt der Besucher auf große attraktive Kalender, die für die exportintensiven Unternehmen erschienen sind. Auch die beiden großen Fahnen – Ausdruck sozialistischen Denkens – sind heute ein Hingucker. Zahlreiche Ausstellungsstücke in den Vitrinen und im Raum runden das Bild der beiden Betriebe ab, die 1998 ihre Produktion einstellten.

So bleibt nur die Erinnerung an den Arbeitsalltag, an Betriebskindergarten und Brigadevergnügen. Die ansprechende grafische Gestaltung der Schau macht die Eindrücke nachhaltig und sehr lebhaft.

Bis 20. November, außer montags und sonnabends

