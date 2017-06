So war das damals in der Schule Beim Jahrgangstreffen der Leisniger Schulen sehen sie viele ehemaligen Schüler und auch Lehrer wieder.

Heidemarie Rostock hält das Schild für die Schuljahrgänge 1941 bis 1945. Am Wochenende haben sich viele der ehemaligen Schüler in den beiden Leisniger Schulen getroffen und über alte Zeiten geplaudert. © Dietmar Thomas

Schilder mit Jahreszahlen von 1931 bis 1999 zeigen den zahlreichen Gästen, wo sie ihre ehemaligen Mitschüler finden können. Die Peter-Apian-Oberschule und die Sigismund-Reschke-Schule in Leisnig haben zum Jahrgangstreffen eingeladen. „Es ist das fünfte“, sagt die Leiterin der Peter-Apian-Oberschule Kristin Dorias-Thomas. „Das erste Treffen organisierte die Stadt Leisnig, die weiteren der Schulverein. Die Schulzeit verbindet alle Menschen“, meint Dorias-Thomas.

Eine ehemalige Schülerin der Oberschule ist Renate Goerlich aus Leisnig. Sie gehört zum Jahrgang 1940. „Ich war als Kind sehr ruhig“, sagt sie und meint damit, dass sie sich im Unterricht nur selten gemeldet hat. „Ich wurde aber viel ermahnt, weil ich im Unterricht schwatzte“, gesteht sie. Sie erinnert sich, dass manche Lehrer die Mädchen an den Zöpfen zogen. Renate Goerlich war auch in der Sportgruppe der Schule. In dem Zusammenhang erinnert sie sich gern an das Turnen mit Reifen. Sie bedauert, dass aus den älteren Jahrgängen schon viele ehemalige Schüler gestorben sind. „Es ist schade, dass es nicht schon früher solche Treffen gegeben hat.“

Zum Jahrgang 1941 bis 1948 gehört Heidi Rostock aus Leisnig. Sie erinnert sich, dass es in der Schule ordentlich und diszipliniert zuging. „Wir hatten mehr Respekt vor den Lehrern als die heutigen Schüler“, sagt sie. „Wir haben ihnen nicht widersprochen, wie es heute viele tun. Und wenn, dann war das diszipliniert.“ Christa Jande aus Leisnig war Klassenlehrerin. „Ich hatte nette Klassen“, sagt sie. Was sie besonders freut, ist, dass sich die ehemaligen Lehrerkollegen aller vier Wochen treffen. Zu einigen ihrer ehemaligen Schüler hat sie noch heute guten Kontakt. Martina Schiller und Bärbel Träger aus Leisnig fanden ihre Schulzeit schön. „Wir hatten eine gute Lehrerin und haben viel unternommen“, sagt Bärbel Träger. Gern erinnern sie sich an das Zelten im Feriencamp. Beide gehören zur Jahrgangsgruppe 1954 bis 1958. Heute möchten sie nicht noch einmal in die Schule gehen.

Doch nicht nur ehemalige Mitschüler können die Besucher des Jahrgangstreffens wiedersehen. In der Reschke-Schule ist ein Traditionszimmer zu besichtigen, in dem historische Unterrichtsmittel ausgestellt sind. Für die Unterhaltung der Gäste sorgen Schülerinnen und Schüler, die Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Ganztagsangebote der Schule besuchen. So tanzt die Tanzgruppe der Grundschule. Die Zumbagruppe zeigt ihr Können und auch die Schulband spielt.

