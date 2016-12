So viele Stollen ausgeliefert wie noch nie Hermann Bühlbecker, Gesellschafter bei Dr. Quendt, über das Ringen mit dem Dresdner Stollenverband um die Siegelgebühr.

Bei der Dr. Quendt KG in Dresden werden schon im Sommer Christstollen produziert. © Archivbild: dpa Bei der Dr. Quendt KG in Dresden werden schon im Sommer Christstollen produziert.

2014 wurde Dr. Quendt Teil des Lambertz-Imperiums, das von Hermann Bühlbecker von Aachen aus gelenkt wird.

Die Adventszeit geht zu Ende. Wie lief das Stollengeschäft in diesem Jahr?

Sehr gut. Dr. Quendt hat im 25. Jahr seines Bestehens mehr Stollen ausgeliefert als je zuvor. Der Verkaufsstart war zwar verhalten. Das lag aber an dem Wetter Anfang September mit bis zu 27 Grad. Das ist für alle Süßwaren zu warm. Jetzt liegen wir mit rund zwei Millionen verkauften Stollen leicht über Plan. Und der Kunde ist da gar nicht so experimentierfreudig, weder bei der Verpackung noch bei der Rezeptur.

Dresdens Ruf ist nicht der Beste. Hat das Folgen für Ihr Stollengeschäft?

Zunächst ist Dresden eine wunderschöne historische Stadt. Und wer genau hinter die Kulissen sieht, der sieht auch, dass es immer eine kleine Gruppe von Menschen ist, die eine große mediale Wirkung erzielt. Ich sehe es im Moment nicht dramatisch. Aber auf Dauer wäre es doch schön, wenn Dresden sich wieder etwas freistrampelt von dem Image, das in den letzten Monaten durch Pegida entstanden ist.

Anlass für den Einstieg von Lambertz bei Dr. Quendt waren 2014 die hohen Rohstoffpreise, die das Dresdner Unternehmen finanziell belastet haben. Macht die Größe des neuen Firmenverbundes den Zutateneinkauf günstiger?

Einen hohen Mandelpreis müssen wir auch zahlen, da sind die Abnahmemengen zweitrangig. Nüsse, Kakao und Mandeln werden über die Weltmärkte gehandelt. Ersparnisse können wir eher über unser Know-how erzielen, zum Beispiel bei Verpackungen. Oder durch neue Entwicklungen. Den Dresdner Dominostein gab es schon lange. Wir haben jetzt trotzdem noch einmal Geld in die Hand genommen und eine größere Anlage gebaut, auch für Konfekt. Das ist der Vorteil einer größeren Gruppe. Man kann Hilfestellungen in verschiedenen Dingen geben und am Ende des Tages sollte sich das auszahlen.

Lambertz kann Lebkuchen und Printen. Der Stollen ist da die perfekte Ergänzung. Gab es vor Quendt schon Versuche, ins Stollengeschäft einzusteigen?

Es gibt viele sehr gute Stollenhersteller. Die Frage ist immer, möchte das Unternehmen verkaufen, wie ist die Nachfolgeregel. Quendt war in einer Situation, in der wir einsteigen konnten. Wir mussten uns im Rahmen einer Ausschreibung bewerben, in Konkurrenz zu vielen anderen Unternehmen. Und wir sind sehr glücklich, dass es gepasst hat. Heute beschäftigen wir in Dresden 120 bis 180 Mitarbeiter in der Hauptsaison.

Die ist jetzt wieder vorbei?

Das kann man so sagen. Der 9. Dezember war der letzte ganz große Produktionstag für die aktuelle Saison gewesen. Der Handel braucht dann zwei Wochen, um die Ware in die Regale zu bringen und nach Weihnachten soll möglichst alles verkauft sein. Glücklicherweise hat es Quendt geschafft, wie Lambertz übrigens auch, Produkte zu kreieren, die das ganze Jahr über verkauft werden können. Da gibt es die Bemmchen oder Russisch Brot. Lambertz bietet Gebäck an, ist in dem Bereich der größte Biohersteller in Deutschland. Auch das ergänzt sich gut mit Dr. Quendt.

Das Dresdner Unternehmen macht 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Größter Umsatzbringer ist der Stollen, der das Siegel des Dresdner Stollenverbandes trägt. Haben Sie mittlerweile Ihren Frieden mit der Vereinigung gemacht? Sie sind ja noch Mitglied.

Wir sind als Dr. Quendt nie ausgetreten. Mir ging es aber um einen Interessenabgleich zwischen den Mitgliedern. Der Verband ist sehr heterogen. Der Bäcker und Konditor hat andere Interessen als ein Unternehmen wie wir, das überregional den Handel beliefert.

Hauptstreitpunkt waren die Siegelkosten, die bei einem Ladenverkaufspreis von zirka acht Euro bei Quendt ganz anders zu Buche schlagen als bei dem Konditorstollen, der für 18 Euro und mehr verkauft werden kann. Wir haben uns mit dem Verband geeinigt, zumindest für dieses Jahr. Für 2017 muss es noch Gespräche geben. Wir bleiben gern in dem Stollenverband. Aber gerade die, die wie wir das Siegel ins ganze Land tragen, sollte man nicht außen vor halten. Wir sehen uns als Botschafter, national und auch international. Unsere Preiskalkulation ist aber eine andere. Wir verkaufen eben nicht an die Endverbraucher, sondern an die großen Handelsketten. Und dort ist der Preiskampf enorm.

Ich muss meinem Vorgänger und heutigem Mitgesellschafter Dr. Quendt an dieser Stelle ein großes Kompliment machen. Er und sein Vater haben es geschafft, Dr. Quendt als eingeführte Marke zu positionieren. Erst in Ost- und später auch in Westdeutschland. Es gibt kaum ein großes Handelsunternehmen in Deutschland, das nicht den Stollen aus unserem Hause führt. Und das ist letztlich auch im Interesse von Dresden.

Gespräch: Ines Mallek-Klein

