So viele Paare heiraten in Freital Seit Jahren steigt die Zahl der Trauungen in der Stadt. In zwei Locations kann man sich das Ja-Wort geben.

Exakt 197 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Freital das Jawort gegeben. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Stadtverwaltung hervor. „Die Anzahl der Hochzeiten in Freital hat sich in den letzten zehn Jahren beständig erhöht“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Gaben sich 2006 noch 150 Paare das Jawort in Freital, waren es 2016 bereits 197 Eheschließungen; im Jahr zuvor waren es sogar 225.“ Geheiratet werden kann in Freital im Trausaal im Rathaus Potschappel – unter anderem mit Leuchtern aus Dresdner Porzellan und künstlerisch gestalteten Holzverkleidungen – sowie im altehrwürdigen Festsaal auf Schloss Burgk.

Im Jahr 2006 zählten die Standesbeamtinnen 71 Eheschließungen auf Schloss Burgk, im Jahr 2016 waren es 96, wobei wegen Veranstaltungen nicht alle Wochenenden zur Verfügung standen. 2015 waren es 119 Eheschließungen auf dem Schloss. Für 2017 gebe es bereits 90 Reservierungen, so Weigel.

Der Standesamtsbezirk Freital mit insgesamt rund 50 000 Einwohnern umfasst das Stadtgebiet von Freital und das Gemeindegebiet von Bannewitz. Neben Eheschließungen werden im Standesamt auch Beurkundungen für beispielsweise Namenserklärungen, Geburten, Sterbefälle, und Kirchenaustritte vorgenommen. (SZ)

