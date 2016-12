So viele Jobs in der EU wie noch nie

Im vergangenen Jahr hatten in der Europäischen Union 232 Millionen Menschen einen Job – so viel wie noch nie. Das geht aus dem EU-Jahresbericht zu Arbeit und sozialer Entwicklung hervor. Drei Millionen neue Stellen seien entstanden, die meisten davon dauerhaft. „Allerdings sind viele arbeitende Menschen immer noch arm, was belegt, dass es nicht nur um die Schaffung von Jobs geht, sondern um die Schaffung von guten Jobs“, sagt die zuständige Kommissarin Marianne Thyssen.

Die Arbeitslosenquote in der EU liegt immer noch bei 8,6 Prozent, bei Jugendlichen über 20 Prozent. Rund 23,7 Prozent der Menschen waren laut offiziellen Zahlen von Armut bedroht.

In den Krisenjahren 2008 bis 2013 sei es nur einem von acht Arbeitslosen gelungen, binnen drei Jahren eine dauerhafte Stelle zu finden, erklärte Marianne Thyssen. Die Kommissarin kündigte für März Vorschläge zur sogenannten Säule sozialer Rechte an. (dpa)

