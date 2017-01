So viele Babys wie zuletzt vor 30 Jahren Über 8 100 Neugeborene in einem Jahr – da müssen Dresdens Geburtenstationen ausbauen. Ein Ende des Babybooms ist aber in Sicht.

Willkommen im Leben! Über 8 000 Babys sind im vergangenen Jahr in Dresden zur Welt gekommen. Viele Kliniken berichten von Rekorden. © zb

Kind, Familie und Beruf galten in der DDR als gut vereinbar. Entsprechend viele Frauen entschieden sich bewusst für eine Schwangerschaft. Dann kam die Wende, und damit der Geburtenknick. Nun sind Dresdens Kreißsäle allerdings wieder so voll wie zuletzt vor fast 30 Jahren. Wie eine SZ-Umfrage unter den Geburtenkliniken ergeben hat, kamen im vergangenen Jahr rund 8 160 Babys in der Landeshauptstadt zur Welt. Damit konnte der Nach-Wende-Rekord von 2015 um fast 300 Kinder übertroffen werden.

In ihrer 40-jährigen Dienstzeit in der Geburtshilfe habe es so etwas noch nicht gegeben, sagt Oberärztin Gabriele Kamin vom Universitätsklinikum. „Die Geburtenzahlen steigen seit den 2000er-Jahren kontinuierlich an, doch selten gab es einen solchen Sprung wie im vergangenen Jahr.“ Um elf Prozent auf 2 809 Babys ist die Zahl der Neugeborenen am Klinikum gestiegen. Rekordverdächtig waren auch die Mehrlingsgeburten: 131 Zwillingspärchen und fünf Drillinge kamen zur Welt.

Im St.-Joseph-Stift haben die Geburtshelfer ebenfalls ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Dort kamen mit 1 613 Kindern 13 mehr zur Welt als 2015. Besonders viel zu tun gab es im August, als gleich 162 Babys geboren wurden. Rein rechnerisch sind das mindestens fünf pro Tag. Auf den anhaltenden Babyboom reagiert das Krankenhaus mit dem Bau eines dritten Kreißsaals. Der Umbau hat bereits begonnen und soll in wenigen Monaten fertig sein. „Die räumliche Situation wird damit entlastet“, so Sprecherin Julia Mirtschink. Das Diakonissenkrankenhaus hat bereits aufgestockt, allerdings personell. So sind zwei zusätzliche Hebammen eingestellt worden. Der Kreißsaal ist damit rund um die Uhr mit mindestens zwei Hebammen besetzt. In dem Krankenhaus kamen letztes Jahr 1 381 Kinder zur Welt, sieben mehr als 2015. Das städtische Klinikum zählte an den beiden Standorten Neustadt und Friedrichstadt mit insgesamt 2 316 Geburten etwas weniger als im Vorjahr.

Zumindest in den nächsten zwei Jahren soll die Zahl der Neugeborenen weiter steigen, sagen die Statistiker der Stadtverwaltung vorher. Danach wird es voraussichtlich weniger Frauen im gebärfähigen Alter geben als heute. Eine Folge des Geburtenknicks nach der Wende.

