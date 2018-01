So viele Babys wie zuletzt 1980 Wilsdruff wächst. Nicht nur dank der Zugezogenen. 175 Kinder kamen im vergangenen Jahr zur Welt.

© dpa

Wilsdruff. Die Stadt Wilsdruff verzeichnete im vergangenen Jahr 175 Geburten. Damit kamen erstmals wieder so viele Kinder zur Welt wie zuletzt im Jahr 1980, als der letzte Höchstwert erreicht wurde. Die Geburtenzahlen liegen damit weit über dem Schnitt der vergangenen 38 Jahre mit 124 Kindern pro Jahr.

Die Geburtenzahlen in Wilsdruff bewegen sich bereits seit mehreren Jahren auf einem auffallend hohen Niveau. So wurden schon 2009 148 kleine Wilsdruffer zur Welt gebracht. Dank der vielen Kinder bleibt die Wilsdruffer Einwohnerzahl seit Jahren stabil und steigt sogar leicht an. Wie die Stadt mitteilt, leben aktuell 14 338 Einwohner in Wilsdruff und den Ortsteilen.

Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU) zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung und setzt auf weiteres Wachstum: „Die Entscheidungen unseres Stadtrates zur Stadtentwicklung tragen Früchte. Unser Ziel ist, die wirtschaftliche Entwicklung und die Familienfreundlichkeit unserer Stadt weiter zu stärken“, teilt der Bürgermeister mit. (hhe)

zur Startseite