So viele Babys wie sieben Jahre nicht Im Krankenhaus Weißwasser sind voriges Jahr 358 Kinder auf die Welt gekommen. Eine Besonderheit gab‘s im Dezember.

Nach dem Abschluss und Auswertung des Jahres 2016 vermeldet das Kreiskrankenhaus Weißwasser 358 Geburten, 194 Mädchen und 167 Jungen. Das sind 26 Babys mehr als im geburtenstarken Jahrgang 2015. Auch mittelfristig liegt das vergangene Jahr bei den Geburten vorn. Seit sieben Jahren kamen nicht mehr so viele Babys in Weißwasser auf die Welt.

Eine Besonderheit im Jahresverlaufs waren im Dezember zwei von drei begleiteten Zwillingsgeburten „Dies ist wirklich eine Seltenheit“, so Chefarzt Dr. med. Dmitry Chuvashkin. Man freue sich bereits auf einen weiteren Anstieg der Geburtenzahlen in und um Weißwasser in diesem Jahr, so der Chefarzt. Ein erstes Anzeichen dafür war das Neujahrsbaby Tamme. Der 3140 Gramm schwere und 50 Zentimeter große Strahlemann war sogar das erste Neujahrsbaby im gesamten Landkreis Görlitz. (sdt)

