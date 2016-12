So viel Zeit braucht ein Weihnachtsbaum Forstunternehmer Frank Stübner aus Sohland baut Nadelbäume an. Bis sie groß genug sind, lauert so manche Gefahr.

Zum Vorzeigen: Diese Fichten auf der Plantage von Forstunternehmer Frank Stübner sind gut gewachsen. Dafür brauchen sie Zeit und Pflege. © nikolaischmidt.de

Zwischen den Fichten auf seiner Plantage bei Sohland kann Forstunternehmer Frank Stübner jederzeit schnell einen gewünschten Weihnachtsbaum auswählen. Selbst am 24. Dezember ist er da schon mal in den Wald rausgefahren. Nicht, um einen Baum für die eigene Stube frisch zu schlagen. Nein, ein Kunde hatte zu Hause die Säge an der falschen Stelle angesetzt. So etwas kommt vor, sagt der Forstunternehmer. Auf solche Notfälle ist er vorbereitet. Schließlich sollte das Aussehen des Weihnachtsbaumes nicht den heimischen Frieden gefährden.

Ein stattlicher Weihnachtsbaum gehört am Heiligen Abend auch bei Stübners dazu. Einige Male war es schon die letzte Tanne, die zum Verkauf auf dem Hof bereitgestanden hatte, schlichtweg übriggeblieben war und sich derart in der Wohnstube wiederfand. Da muss so ein Nadelbaum erst mehrere Jahre lang wachsen, gehegt und gepflegt werden, damit er für eine kurze Zeit von zwei bis drei Wochen seine Bestimmung zum Weihnachtsfest erfüllt. So einen Baum lässt man nicht einfach unbeachtet stehen. Es braucht je nach Art und Größe fünf bis zehn Jahre, bis die Kiefern, Fichten und Tannen Weihnachtsbaumniveau erreicht haben.

Für den Forstunternehmer und seine Frau ist der Verkauf der Weihnachtsbäume ein Nebenerwerb. Vor gut 20 Jahren hat Frank Stübner eine Wiese am Waldrand bei Sohland gekauft. Ganz in der Nähe drehen sich die Flügel der Windräder. Das Land erstreckt sich über einen kleinen Hügel und ist etwa so groß wie zwei Fußballplätze. Zuerst hat er die Fläche damals gepflügt, um das Gras wegzubekommen und den verdichteten Boden zu lüften. Die Feinarbeit wurde mit dem Grubber erledigt. Dann kam das Pflanzen dran. Die Bäumchen holt er aus der Forstbaumschule in Herwigsdorf und aus dem Sauerland.

Rot- und Blaufichten, Schwarzkiefern und Nordmanntannen wechseln sich auf der Plantage ab. Wird ein Baum gefällt, kommt in die Lücke ein neuer. So finden sich auf der Fläche Bäume in allen Größen. Um mit den Kleinsten auf Augenhöhe zu kommen, müsste man sich hinknien und auch noch den Kopf etwas senken. Mit zwei Jahren hat es so ein Winzling gerade mal auf 20 Zentimeter geschafft. Zu den Größten, die gut zehn Meter emporragen, muss man folglich aufschauen.

Damit so ein Nadelbaum gut und unbeschadet gedeihen kann, reicht es nicht, seine Wurzeln in der Erde festzudrücken und ihn dann dem Lauf der Dinge zu überlassen. Die jungen Pflanzen haben Feinde. Der Größte unter ihnen ist das Wild. Deshalb schützt ein Zaun die Plantage. Auch Mäuse treiben ihr Unwesen. Sie haben es besonders auf die Schwarzkiefern abgesehen. Frank Stübner zeigt auf eine Fichte mit gelben Nadeln. Hier hat der Hallimasch, ein Pilz, Schaden angerichtet. Aber auch das Wetter kann den Pflanzen zusetzen. Besonders gefürchtet sind die Spätfröste im Mai, wenn sich bei den Nadelbäumen bereits die zarten Triebe zeigen. Dreimal im Jahr muss der Forstunternehmer die Bäume von Unkraut befreien und regelrecht freischneiden. Sie brauchen Luft, um zu wachsen. Ansonsten sterben die Nadeln ab. Die besonders beliebten Nordmanntannen laufen nach fünf bis sechs Jahren Gefahr, wild zu schießen. Dann muss Frank Stübner den Saftfluss unterbinden und mit einer Spezialzange im Bereich der Baumspitzen in die Rinde zwicken. Das alles ist eine aufwendige Handarbeit. Im späten Frühjahr sollte auch die Wuchsrichtung korrigiert werden und man kann Stäbe an der Spitze befestigen, um zu verhindern, dass sich Vögel direkt auf die Bäumchen setzen.

Wenn es derart mit viel Arbeit und Erfahrung gelingt, stattliche Bäume heranzuziehen, winkt in der Adventszeit die Ernte. Die Fichten, Kiefern und Tannen werden dann auf dem heimischen Hof in Sohland und auf Weihnachtsmärkten verkauft und auf Wunsch auch angeliefert. Frank Stübner mag selbst die Blaufichte am liebsten. Aber die Geschmäcker der Kunden sind ganz verschieden.

