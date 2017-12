Kommentar So viel Vorfreude mit dem Schlitten

Ein Hörnerschlitten sollte es sein. Einer mit einer Lehne. Stabil und mit einer festen Leine vornedran. So hatten es sich mein Sohn und seine Frau für die Enkelin gewünscht. Die Aussicht war ja auch gut. Sogar die Zeitung mit den vier Großbuchstaben prophezeite noch vor zwei Wochen: Es könnte was werden mit dem Schnee zu Heiligabend.

Also habe ich den alten Hörnerschlitten vom Boden in den Keller gebracht – die alten sind viel stabiler als die neuen, die schnell zusammengepressten. Habe das Holzteil Strebe für Strebe abgeschliffen, die Kufen poliert und über alles zum Ende frischen Klarlack gestrichen. Nur die Lehne, in die der warme Sack für das kleine Mädel passen soll, die habe ich neu bestellt, auch lackiert und auf den Schlitten geschraubt.

Solche Sachen mit Holz, auf der Werkbank im Keller gezimmert, bereiten Männern Spaß. Zumal wenn die Vorfreude auf das Enkel-durch-den-Schnee-Ziehen, das Jauchzen dabei im Rücken, immer mit dabei ist.

Jetzt hat das Prachtstück von einem Hörnerschlitten auch noch eine rote Schleife von meiner Frau verpasst bekommen und in die Lehne passen alle weiteren Geschenke so vorzüglich hinein.

Nur eine spielt wieder einmal nicht mit: Frau Holle. Zwar hat sie unlängst aus dem Fenster vom Heimatmuseum am Dorfanger in Kötzschenbroda noch mächtig getönt und auf das dicke Kopfkissen eingeschlagen, doch was jetzt aus dem Himmel kommt, ist ein niesliger Jammer.

Da werden wir den guten Hörnerschlitten wohl behutsam zur Enkelin und ihren Eltern tragen. Uns in der warmen Stube zum Fest gratulieren und weiter darauf freuen, dass es vielleicht doch noch mal Flocken von Frau Holle gibt.

In dem Sinne: Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest!

