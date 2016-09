So viel verdienen Uniabsolventen Ein Hochschulabschluss ist längst keine Garantie mehr für ein hohes Einkommen. In manchen Branchen aber schon.

Der eine Studiengang ermöglicht hohe Einkommen, der andere eher bescheidene Gehälter. © dpa

Drei Fremdsprachen, jede Menge Praktika, Auslandserfahrung und Spitzennoten – solche Anforderungen sollen junge Akademiker erfüllen, wenn es nach dem Willen der Arbeitgeber geht. Gefordert wird vieles von den Uniabsolventen. Aber selber fordern sollen die Berufseinsteiger am besten nichts. Zumindest was die Bezahlung anbelangt. Mickrige Einstiegsgehälter sind in einigen Branchen normal. In anderen lässt sich schon in den ersten Berufsjahren gutes Geld verdienen.

Der Blick in verschiedene Gehaltsportale und Studien zeigt: Im Durchschnitt bekommen Hochschulabsolventen ein Einstiegsgehalt zwischen 39 000 und 43 000 Euro im Jahr. Weit davon entfernt sind Rezeptionisten im Front Office, also dem Kundenbereich eines Unternehmens. Sie verdienen laut einer Studie des Vergleichsportals Gehalt.de am wenigsten nach dem Abschluss: durchschnittlich 27 600 Euro.

Und daran ändert sich auch nach den ersten Jahren Berufstätigkeit nicht viel. „Mit steigender Berufserfahrung erhöhen sich die Gehälter, doch in einigen Berufen bleibt das Einkommen auch für Akademiker auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau“, so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.









Die Geringverdiener unter den Absolventen haben zum Abschluss oft kein eindeutiges Berufsprofil, was sich in der Vergütung widerspiegelt. „Die fehlenden fachlichen Qualifikationen erlernen Studenten der Geistes- und Sozialwissenschaften in Praktika und zum Berufseinstieg“, so Bierbach. Außerdem hingen die Einstiegsgehälter von Angebot und Nachfrage ab. Der Markt für Grafiker etwa sei derzeit überbesetzt, was die Einstiegsgehälter senke.



Wie viel man nach dem Uniabschluss verdient, hängt maßgeblich von der Branche ab. So seien das Hotelgewerbe und der Kulturbereich schwächer vergütete Branchen. Auch der einstige Prestigeberuf Architekt würde durch schwankende Auftragslagen in der Baubranche mit nur geringen Jahresgehältern entlohnt.



Tourismusbranche zahlt schlechtNach einer Auflistung des Portals Gehaltsreporter bekommen Absolventen, die bei Banken einsteigen, das meiste Geld. Auch Automobil- und Pharmaindustrie zahlen gut. In der Mitte liegen die Einstiegsgehälter im Maschinenbau, der Energiewirtschaft und der Stahlindustrie. Der öffentliche Dienst gehört in Sachen Gehalt zu den Schlusslichtern. Am Ende der Liste stehen Berufe im Tourismus, der Marktforschung und der Werbung, wo Hochschulabsolventen zum Teil mit einem Jahresgehalt von weit unter 30000Euro rechnen müssen. Das ist weniger, als Einsteiger in manchen Ausbildungsberufen verdienen, etwa Chemikanten.



Aber nicht nur die Branche ist für das Einstiegsgehalt ausschlaggebend. Auch regionale Einkommensunterschiede machen sich bemerkbar. Laut Gehaltsreporter können Absolventen im Süden Deutschlands die höchsten Einstiegsgehälter erwarten. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt verdienten akademische Berufseinsteiger in Baden-Württemberg 7,5 Prozent mehr. Die hinteren Ränge belegen die neuen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In manchen Regionen, beispielsweise im Harz, variieren die Gehälter stark – je nachdem, ob man in Ost- oder Westdeutschland arbeitet.



Darüber hinaus habe auch die Größe des Unternehmens einen entscheidenden Einfluss auf das Gehalt. Nach ein paar Jahren Berufserfahrung könnten Mitarbeiter in Großkonzernen mit mehr als 5000 Angestellten rund 40Prozent mehr Gehalt für dieselbe Funktion beziehen, schreibt das Portal. In kleinen Unternehmen mit unter 20 Angestellten seien hingegen 30Prozent weniger drin als im Durchschnitt.



Die absolut höchsten Einstiegsgehälter bekommen die sogenannten „High Potentials“, also die Besten unter den Besten bei den Nachwuchskräften etwa mit BWL-, Jura- und Ingenieurstudium in sehr großen Unternehmen. Für Spitzeneinkommen ist in vielen Fällen ein Doktortitel Voraussetzung. Bei Top-Anwaltskanzleien könnten die besten fünf Prozent eines Jahrgangs mehr als 100000Euro verdienen, so das Portal Gehaltsreporter.



Grundsätzlich gelte: Das Einstiegsgehalt prägt den Verdienst oft über Jahre, da jede prozentuale Gehaltssteigerung die absolute Differenz vergrößert. Wer mit einem niedrigen Gehalt startet, habe es statistisch gesehen schwerer, die Differenz später wieder aufzuholen.

zur Startseite