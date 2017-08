So viel Spaß macht Lesen! Der Buchsommer 2017 ist vorbei und die Nieskyer Lesekönige stehen fest.

Vanessa ist Lesekönigin und Jonas ist Lesekönig beim Buchsommer 2017 in Niesky. Sie zeigen auch die beiden Bücher, die mit je elfmal die am meisten ausgeliehenen des Buchsommers sind: „Plötzlich Topmodel“ und „Flätscher – Die Sache stinkt“. Foto: André Schulze © André Schulze

Etwas mehr als 25 Kinder fanden sich am Freitag zur Abschlussveranstaltung des Buchsommers 2017 in der Stadtbibliothek in Niesky ein. Für besonders eifrige Leseratten gab es dabei Urkunden und Preise.

Beim Buchsommer Sachsen bekommt ein Zertifikat, wer drei Bücher gelesen hat. Als Preise gibt es unter anderem Spiele, Bälle – und natürlich Bücher. Zum Lesen auswählen können die Teilnehmer aus neuen Büchern, die zuerst nur für sie reserviert waren, nach Aktionsende aber nun für alle Bibliotheksbesucher freigegeben sind. Mit dem zu Verfügung gestellten Geld konnte die Stadtbibliothek Niesky immerhin 141 brandneue Bücher anschaffen, berichtet Mitarbeiterin Marlies Richter. Ganze 100 Bibliotheken aus Sachsen sind auf dem Flyer aufgeführt, mit dem der Deutsche Bibliotheksverband und der Freistaat Sachsen für den Buchsommer warben.

Die Statistik bestätigte auch in Niesky: Mädchen lesen lieber als Jungs. Von 66 Teilnehmern waren 19 Jungs und 47 Mädchen.

Viermal erster Platz: Vanessa ist Lesekönigin, Jonas ist Lesekönig beim Buchsommer 2017 in Niesky. Sie zeigen auch die beiden Bücher, die mit je elfmal die am meisten ausgeliehenen des Buchsommers waren: „Plötzlich Topmodel“ und „Flätscher – Die Sache stinkt“. Insgesamt verschlang Vanessa 38 Bücher und Jonas immerhin noch 21 – mit Abstand die meisten Bücher von allen Teilnehmern. Die meisten lasen etwa drei bis sechs Bücher. Möglicherweise liegt die Liebe zu Büchern in der Familie, denn Vanessa Hänsel (14) und Jonas Hänsel (11) sind Geschwister. „Ich habe selber einen ganzen Bücherschrank mit über 100 Büchern zu Hause“, berichtet Vanessa. Sie liest sonst gern Gruselgeschichten, meistens abends vor dem Schlafengehen. Jonas schmökert dagegen lieber „Die drei ???“ oder Bücher über Experimente oder Dinos.

