So viel Schwein auf einmal Eine Rotte mit mindestens 15 Tieren spaziert über eine Grünfläche in der Albertstadt. Das Bild zeigt, dass Wildschweine immer mehr auch in bewohnte Gebiete vordringen.

Mindestens 15 Tiere sind auf diesem Bild zu sehen. © szo

In den vergangenen zwei Jahren hat sich vor allem im Dresdner Norden die Zahl der Wildschweine sprunghaft erhöht. Grund hierfür: Die Tiere finden fast durchgehend ein üppiges Nahrungsangebot vor. Derart nahrungsarme Phasen wie in den derzeit kalten Wintertagen sind eher die Ausnahme. „[Deshalb] gehen die Wildschweine gestärkt in den Winter und bekommen inzwischen fast ganzjährig Junge“, sagte Heiko Müller vom Sachsenforst noch im Oktober 2016. Was das bedeutet, ist jetzt auf einem kurzen Video zu sehen, das uns am Mittwoch von einem Leser geschickt wurde.

In dem dreisekündigen Clip sind nicht nur einzelne Tiere zu sehen, sondern gleich eine ganze Rotte. Die mindestens 15 Tiere laufen unbehelligt und mitten am Tag auf einer Grünfläche neben der Stauffenbergallee am Rande der Albertstadt entlang. Dass sich Wildschweine auch an dicht besiedelte Gebiete herantrauen, ist nicht neu. Zur Futtersuche bleiben die Tiere längst nicht mehr im Wald oder auf den Feldern. Sie dringen auch ins Stadtgebiet vor. Das Problem: Sie können Schäden in Kleingärten und Grünanlagen anrichten und unter Umständen auch Menschen gefährlich werden.

Schießen können Jäger die Tiere indes nicht einfach so. Dazu bräuchten sie stets die Erlaubnis des Grundstückseigentümers, auf dessen Fläche sich die Wildschweine befinden. Zudem stellen Schüsse in belebten Gebieten ein Risiko dar. „Es gibt keine Bereiche, die [in meinem Revier] menschenleer sind“, sagte der im Norden der Stadt aktive Jagdpächter Andrzej Krysztofinski gegenüber sz-online.de im Herbst. (fsc/kh)

