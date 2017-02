So viel Schnee im Januar wie selten Der Januar war wieder einmal ein richtiger Wintermonat. Er bot alles, Sonnenschein und Schneegewitter.

Eine Wandergruppe mit Rolf Friebel war hier im Winterwald bei Altenberg unterwegs. So schön weiß war es im Januar meistens.



Klarer Himmel ließ das Feuerwerk zum neuen Jahr besonders wirken. So war am 1. Januar fast überall ein herrlicher Sonnenaufgang zu beobachten. Es sollte noch mal ein wunderschöner Sonnentag werden. Mit der Wetterherrlichkeit war es am 2. Januar schon wieder vorbei, der Himmel bedeckte sich mit Schneewolken, und immer wieder rieselte der Schnee und sogar bis ins Elbtal herunter wurde es weiß. Dort mischten sich aber bald auch Regentropfen in den Schnee, sodass am 4. in Dohna nur noch Schneereste übrig waren. Ein dickes Tief zog über uns hinweg und brachte nun ein wahres Schneechaos. Einige Straßen waren wegen der Schneeverwehungen nicht mehr befahrbar. Schneeschauer und teilweise sogar richtige Schneegewitter tobten. Dabei fiel die Sichtweite an der Wetterwarte Zinnwald auf unter 50 Meter.

Am Morgen des 5. Januar wurden auf dem Kamm nun 59 Zentimeter feinster Pulverschnee gemessen. Ideale Voraussetzungen für das nun folgende Skiwochenende, aber der Wind und immer neue Schneeschauer behinderten den Autoverkehr. Es wurde auch empfindlich kalt. In Zinnwald kam die Temperatur am 6. Januar nicht über -11,6 Grad Celsius hinaus.

Der Winter hielt sich eisern bis zum 11., an dem morgens an vielen Orten die tiefsten Temperaturen – in manchen Hochtälern unter - 20 Grad Celsius – gemessen wurden. Dann zog wieder ein Tief durch, es wurde wärmer, in den Bergen aber gab es Schnee und Wind, der wieder zu Verkehrsbehinderungen durch Verwehungen führte. An der Wetterwarte waren sie bis zu 1,5 Meter hoch, die durchschnittliche Schneehöhe betrug am 15. und 16. Januar 90 Zentimeter. Selbst in Dohna waren es am 17. Januar 14 Zentimeter. Dazu klarte es zum Ende der Dekade auf und die Frühtemperaturen gingen allgemein wieder in den Keller, die Sonne aber verwandelte jetzt das ganze Osterzgebirge in ein Winterwunderland.

Die zweite Monatshälfte war nun vom Hochdruckeinfluss geprägt. Dazu gehörten lokal Nebel allerdings auch sonnige Tage mit klarer Sicht, vor allem oberhalb der Dresdner Dunstglocke. Hier war aber auch der eisige Ostwind zu spüren. Am Monatsende verabschiedete sich das Hochdruckgebiet langsam und ein kleines Schneefallgebiet zog mit etwas Neuschnee durch.

Allgemein war der Januar 1,5 bis im Tiefland gute 3 Grad zu kalt. Zum Vergleich: 2016 war es 1,5 Grad zu warm. Er hatte fast den ganzen Monat – was wirklich selten ist – überall eine Schneedecke. Ein richtiger Wintermonat eben, der siebtkälteste in der 45-jährigen Zinnwalder Messreihe. Auch war er sehr niederschlagsreich, wobei der meiste Niederschlag in der ersten Monatshälfte fiel.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald.

