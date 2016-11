So viel Kultur entsteht im Zittauer Rathaus Über 30 Veranstaltungen organisiert die Verwaltung pro Jahr selber oder mit anderen. Diese Vielfalt steht nun auf dem Prüfstand.

Eine von vielen Veranstaltungen, die die Stadtverwaltung – in diesem Fall mit den Hochschulen – organisiert, ist die Zittauer Ballnacht im Bürgersaal des Rathauses. Sie lädt am heutigen Sonnabend wieder zum Tanz ein.Archivfoto: Rafael Sampedro

Bei der Zittauer Ballnacht werden am heutigen Sonnabend wieder Paare im feinen Zwirn über den Boden des ehrwürdigen Bürgersaals schweben. Die Gemeinschaftsveranstaltung mit den Hochschulen ist nur eine von über 30 im Jahr, die die Stadtverwaltung selber oder mit anderen gemeinsam organisiert. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die sie nach einem entsprechenden Beschluss des Stadtrates nun vorgelegt hat. Das Papier legt nicht nur die Anzahl der Veranstaltungen offen, sondern listet in den meisten Fällen die Finanzierung, die Beteiligten, die Besucherzahlen und weitere Details auf. So kostet zum Beispiel das Stadtfest die Stadt jährlich über 30 000 Euro oder besuchen das Spectaculum jedes Mal 15 000 bis 20 000 Gäste.

Das Stadtfest war einer der Auslöser dafür, dass die FUW/FBZ/FDP-Fraktion die Liste beantragte und die Stadtratskollegen der Forderung zustimmten. Um die hohen Kosten für das umstrittene Fest zu minimieren und somit die klamme Stadtkasse zu entlasten, hatte die Verwaltung in diesem Jahr das Programm abgespeckt. Diese Variante sei eher halbherzig, hatte Thomas Krusekopf, Chef der FUW/FBZ/FDP-Fraktion, im August-Stadtrat gesagt. Stattdessen solle generell überlegt werden, welche Veranstaltungen die Stadt noch selbst ausrichtet, auf welche sie eventuell verzichten könne und ob es nicht besser wäre, einen Teil der finanziellen Mittel als Zuschuss für Veranstaltungen von Bürgern auszugeben und den Rest zu sparen. „Wir möchten einen Ansatz sehen, welche Kulturveranstaltungen wir ab dem Jahr 2017 haben möchten und was uns das wert ist“, sagte Krusekopf.

Als gutes Beispiel wurde in der jüngsten Ratssitzung, bei der die Liste vorgelegt wurde, „Ring on Feier“ genannt. Statt einige eigene Veranstaltungen, die nicht so viele Menschen anziehen, zu finanzieren, sollten lieber solche von Bürgern ins Leben gerufenen unterstützt werden, hieß es. Krusekopf ging noch ein Stück weiter: Er kann sich vorstellen, dass die Stadt eine Art Innovationswettbewerb ins Leben ruft, bei dem sich Initiativen mit ihren Veranstaltungsideen um Zuschüsse der Stadt bewerben.

Die Diskussion steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich die Stadt die Veranstaltungen oder Zuschüsse leisten kann. Die Debatte über den Haushalt für die Jahre 2017 und 2018 ist gerade angelaufen. Die Liste wird dabei sicher ein Thema sein.

Unabhängig davon wollte der Hirschfelder Stadtrat Torsten Hiekisch (BB) während der jüngsten Ratssitzung mit Blick auf die Liste wissen, warum Veranstaltungen in den Ortsteilen darauf so gut wie keine Rolle spielen. Weil diese aus dem Budget der Ortschaften und nicht aus dem der Verwaltung bezahlt werden, antwortete Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm).

