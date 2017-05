So viel ist Radeberg wert Jedem Einwohner gehören 8 648 Euro Bierstadt. Das stimmt – und ist dennoch Unsinn.

Jetzt steht fest, wie viel das öffentliche Radeberg eigentlich wert ist … © Thorsten Eckert

Eine stolze Summe: rund 127 Millionen Euro ist Radeberg wert. Zumindest jener Teil der Bierstadt, der sozusagen der öffentlichen Hand gehört. Straßen, Schulgebäude, Bäume, Stadtparkbänke … Aber im Prinzip ist diese Summe absoluter Unsinn, machte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) jüngst im Stadtrat deutlich. „Denn es handelt sich ja sozusagen um den Verkaufswert – aber wer bitteschön soll denn ein Rathaus oder eine Straße kaufen?“

Hintergrund dieser Zahlen ist die vor drei Jahren auf Anweisung des Freistaats über die Bühne gegangene Umstellung der Haushaltsplanung auf das sogenannte doppische System. Im Prinzip sollen Städte und Gemeinden nun so arbeiten wie Wirtschaftsunternehmen. Heißt, sie sollen so viel Geld zurücklegen, dass sie sich nach einer bestimmten Zeit ein neues Rathaus oder eine neue Schule bauen könnten. Ähnlich Wirtschaftsbetrieben eben, in denen ja zum Beispiel Maschinen in den Bilanzen mit den Jahren abgeschrieben werden – heißt, an Wert verlieren. Und im Gegenzug muss das Unternehmen dann wiederum Geld zurücklegen, um neue Maschinen kaufen zu können. „Aber eine Stadt ist eben nicht in jedem Fall dazu da, wirtschaftlich zu arbeiten“, hat der OB so seine Zweifel, dass diese Rechnung wirklich sinnvoll ist. Denn die Gefahr bestehe, dass durch diese neue Haushaltsführung rein rechnerisch deutlich wird, was sowieso schon jeder weiß: „Es gibt einfach sogenannte freiwillige Aufgaben, die sind eben nicht kostendeckend!“ Bibliotheken, Freibäder, Museen zum Beispiel. Würden sich die Kommunen durch diese neue Haushaltsführung nun dazu hinreißen lassen, ähnlich Wirtschaftsunternehmen, nur noch kostendeckend zu arbeiten, „wäre das der schleichende Abbau der kommunalen Selbstverwaltung“, ist Lemm überzeugt. Weil Städte und Gemeinden dann eben nicht mehr entscheiden könnten, ein Freibad zu finanzieren oder – wie im Fall von Radeberg – zum Beispiel ein Museum wie Schloss Klippenstein zu unterhalten.

Eine absurde Angelegenheit

Um nun also wie vom Freistaat beschlossen, nach dem erwähnten doppischen Haushaltssystem arbeiten zu können, musste zunächst einmal geklärt werden, wie viel die einzelnen städtischen Gebäude, Straßen oder eben Parks wert sind. Und so war seit Januar 2013 gerechnet und untersucht worden – nun liegt das Ergebnis vor. „Und hat auch noch eine halbe Million Euro gekostet“, so der OB kopfschüttelnd. Und rechnet sarkastisch vor, dass man jetzt quasi jedem Radeberger für 8 648 Euro „sein“ Stück Radeberg „sozusagen in die Hand drücken könnte – und dazu sagen: Sieh‘ zu, woher du deinen Pass bekommst oder wie du dir eine Straße baust …“ Absurd? „Eben“, macht Lemm seinen Unmut noch mal deutlich.

zur Startseite