So viel haben die neuen Gehwege gekostet Baustellen gab es 2016 in vielen Straßen der Stadt. Oft wurden auch die Bürgersteige saniert.

Es läuft sich gut auf den neuen Gehwegen entlang der Kötzschenbrodaer Straße. Immerhin haben die Fußwege auch 416 000 Euro gekostet. Das ist etwas mehr als die Hälfte des Geldes, das die Stadt insgesamt für Bürgersteige im vergangenen Jahr ausgegeben hat. Rund 811 000 Euro sind 2016 in Fußwege geflossen. Das teilte Straßenbauverantwortliche Marlies Wernicke diese Woche im Bauausschuss mit.

Neben den Fußwegen an der Kötzschenbrodaer Straße sind auch neue Bürgersteige in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße, der Sidonienstraße und der Pestalozzistraße entstanden. Außerdem wurden an verschiedenen Stellen die vorhandenen Gehwege ausgebessert. So zum Beispiel im Augustusweg, der Einsteinstraße und der Hoflößnitzstraße.

Insgesamt flossen 2016 in den Straßenbau – also in die Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen – rund 3,4 Millionen Euro, so Wernicke. Der Ausbau wurde aus Eigenmitteln der Städtebauförderung, aus Landesmitteln zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und aus Geldern des Wiederaufbauplans zur Hochwasserschadensbeseitigung finanziert.

