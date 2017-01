So viel Geld gibt’s für unsere Politiker Die Entschädigung für Stadt- und Gemeinderäte fällt je nach Ort unterschiedlich aus. Kreisräte kriegen am meisten.

Wenn der Kreistag wie hier in der Stadthalle Stern in Riesa tagt, müssen die Kreisräte einige Zeit mitbringen. Dafür, dass die Ehrenamtlichen ihre Freizeit für die Sitzungen opfern, bekommen sie eine Aufwandsentschädigung. 100 Euro im Monat, plus Zahlungen für jede Sitzung. Entschädigungen gibt es auch für Stadt- und Gemeinderäte.



Mehrere Stunden saßen die Kreisräte bei ihrer letzten Sitzung zusammen. Es wurde diskutiert über die Haushaltssatzung des Landkreises, über die Unterbringung von Asylsuchenden, über die Sondertilgung eines Darlehens bei der Sparkasse Meißen, um nur einige Themen zu nennen. 21 Punkte standen auf der Tagesordnung. Danach ging es im nichtöffentlichen Teil weiter. Die ehrenamtlichen Volksvertreter opfern regelmäßig ihre Freizeit für die Sitzungen. Dafür steht ihnen eine Entschädigung zu.

Welche Höhe angemessen ist, entscheiden die Kreisräte letztendlich selbst. Denn sie sind es, die ihre eigene Entschädigungssatzung beschließen. Im Landkreis Meißen genehmigen sich die Kreisräte einen monatlichen Grundbetrag von 100 Euro. Die Fraktionsvorsitzenden erhalten das Doppelte. Hinzu kommt ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages in Höhe von 75 Euro. Für Sitzungen der Ausschüsse, der Beiräte, des Ältestenrates, der Unterausschüsse oder vom Landrat einberufenen Arbeitsgruppen werden zusätzlich 50 Euro gezahlt. Wer außerdem an Sitzungen seiner Fraktion teilnimmt, erhält weitere 25 Euro. Vorausgesetzt, die Fraktionen treffen sich nicht häufiger zu Sitzungen als der Kreistag.

Neu seit diesem Jahr ist ein Zuschlag von zehn Euro für all jene Kreisräte, die sich die Sitzungsunterlagen nicht mehr ausgedruckt mit der Post schicken lassen, sondern diese online abrufen. Denn die Kosten sind nicht unerheblich. 2015 fielen nur fürs Kopieren und das Papier über 4 200 Euro an. Der Postversand kostete über 2 600 Euro. Und mehr als 3 700 Euro gingen für Personalkosten drauf, weil die Unterlagen von Mitarbeitern gedruckt, sortiert, gestempelt und zur Post gebracht werden mussten. Rund ein Viertel der Kreisräte hat sich bisher entschlossen, die Informationen elektronisch abzurufen.

Ehrenamtlich arbeiten aber nicht nur die Mitglieder des Kreistages. Auch die Stadt- und Gemeinderäte tagen in ihrer Freizeit. Ihre Aufwandsentschädigung fällt im Landkreis sehr unterschiedlich aus (siehe Tabelle). Die sparsamsten Stadträte sind die Coswiger. Sie bekommen keine monatliche Pauschale und lediglich zehn Euro pro Sitzungsstunde. Auch der Gemeinderat von Schönfeld ist bescheiden. 7,50 Euro im Monat und 15 Euro pro Sitzung werden an die Räte gezahlt. „Wir können generell nicht aus dem Vollen schöpfen und müssen uns einschränken“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. Das spiegele sich sowohl jedes Jahr in der Haushaltssatzung, aber eben auch bei den Entschädigungszahlungen wider. „Die Gemeinderäte sind damit einverstanden“, so Weigel. Das Geld soll in Schönfeld lieber für andere Dinge zur Verfügung stehen.

Am großzügigsten lassen sich die Gemeinderäte in Weinböhla bezahlen. 50 Euro im Monat und 35 Euro pro Sitzung bekommen sie. Bürgermeister Siegfried Zenker sagt, dass man sich bisher bezüglich der Sume nicht mit anderen Gemeinden verglichen habe. Die Höhe der Zahlung hält er aber für gerechtfertigt. „Die Gemeinderäte machen eine sehr ordentliche Arbeit und bereiten sich ausführlich auf jede Sitzung vor.“ Er sieht keinen Grund, die Zahlungen zu ändern.

