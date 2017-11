So viel bezahlen die Dresdner für ihren Urlaub Im Reisen sind die Menschen an der Elbe spitze. Sie lassen es sich sogar mehr kosten als Lebensmittel.

Abflug: Mallorca war dieses Jahr das Auslandsreiseziel Nummer eins der Dresdner. © Jan Woitas dpa/lsn

Kühlungsborn, Kreta, Kapstadt: Die Dresdner reisen gern und lassen sich das ordentlich was kosten. Etwa 1,22 Milliarden Euro geben sie im Jahr für Urlaub aus, hat das Pestel-Institut für Systemforschung im Auftrag der deutschen Tourismuswirtschaft errechnet. Das ergibt im Schnitt 2 300 Euro pro Kopf, vom Urlaub auf dem Lande bis zum All-inclusive-Trip nach Mallorca. „Egal, ob es der Flug zur Ferieninsel oder das Essen am Urlaubsort ist“, sagt Institutsleiter Matthias Günther. Mit etwa 16 Prozent des Geldes, das die Dresdner insgesamt ausgeben, stillen sie ihre Reiselust. Auf Lebensmittel entfallen dagegen nur zwölf Prozent.

Wohin es ging, kann Günther nicht sagen. Allerdings weiß der Flughafen, welche Ziele besonders beliebt sind. Mehr als 25 000 Fluggäste sind in diesem Jahr schon ins Flugzeug gesetzt und auch wieder begrüßt worden. Im Sommerhalbjahr waren vor allem die Maschinen nach Mallorca gut gefüllt, sagt Petra Siebert vom Klotzscher Airport. Allein von Juni bis August ließen sich rund 41 000 Menschen auf die Insel und wieder zurück fliegen. Antalya und Heraklion landen mit einigem Abstand dahinter. Auf Platz vier, fünf und sechs der meistgebuchten Strecken stehen Hurghada, Kos und Fuerteventura.

Unangefochtene Nummer eins ist und bleibt aber Deutschland. Laut Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) buchten die Deutschen im vergangenen Jahr ein Drittel ihrer Trips zwischen Küste und Alpen. Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lagen vorn. Die meisten setzten sich ins Auto oder in den Bus, bevor sie die Füße hochlegen konnten.

Dass Pauschalurlaube am Mittelmeer-Hotelpool nicht allen Dresdnern zusagen, weiß auch Jörg Ehrlich vom Dresdner Reiseveranstalter Diamir-Erlebnisreisen. Südafrika habe in den letzten Jahren mehr und mehr Menschen aus der Region angezogen. Nach dem Ende der Ebola-Krise sei das Interesse an dem Kontinent allgemein wieder größer. „Auch Südostasien geht gut“, so Ehrlich. Vietnam, Laos und Kambodscha würden immer häufiger Besuch aus Sachsen bekommen. Selbst der USA seien viele Dresdner nicht abgeneigt, trotz der „America first“-Strategie des Präsidenten. „Trump spielt in den Köpfen der Touristen kaum eine Rolle.“ Am gefragtesten sei der Westen der USA mit den Metropolen Los Angeles und San Francisco, dem Death Valley und dem Grand Canyon-Nationalpark. Allerdings würden Touristen nicht immer am Dresdner Flughafen in den Urlaub starten, sagt Jörg Ehrlich. Oft müssten sie erst einmal in den Zug nach München, Frankfurt oder Berlin steigen, um zum Flugzeug zu kommen.

Im Trend liegt auch der Fernbus, vor allem für Städte-Trips wie nach Hamburg, Wien oder Budapest. Allein das Unternehmen Flixbus hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 1,4 Millionen Fahrgäste von und nach Dresden befördert. Hauptziel: Berlin. Der typische Fahrgast: Jung, Student, Geringverdiener und wohnt in der Neustadt, wie die kommunale Bürgerumfrage herausgefunden hat.

Mit dem Geld, das die Dresdner für Urlaube springen lassen, sticht die sächsische Landeshauptstadt hervor. Deutschlandweit werden pro Kopf 1 800 Euro jährlich für ruhige Tage abseits der Arbeit ausgegeben. In Leipzig sind es 2 100 Euro. In Berlin nur 100 Euro mehr als in Dresden. „Die Stadt hat eine starke Wirtschaft und gar nicht so eine geringe Kaufkraft“, sagt Matthias Günther. Allgemein lasse sich sagen: Je mehr die Menschen hier verdienen, umso tiefer greifen sie in die Tasche und verreisen.

Nur zum Staunen hat die Tourismuswirtschaft die Datenanalyse nicht in Auftrag gegeben. Deutschland-Urlaubern könnte man mehr fürs Geld bieten, etwa beim Abendessen. „Es ist nicht einzusehen, warum frisch zubereitetes Essen in Restaurants nicht geringer besteuert wird“, sagt Michael Rabe, Generalsekretär des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft. Statt sieben Prozent wie für Produkte aus dem Supermarkt, vom Bäcker oder Fleischer würden 19 Prozent fällig. Ein weiterer Kostentreiber für Reisen sei die Luftverkehrssteuer.

zur Startseite