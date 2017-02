So unterstützt Ostrau seine Vereine Fast 17 000 Euro zahlt die Gemeinde an freiwilligen Leistungen. Das ist mehr als in den Vorjahren.

In Ostrau unterstützen auch Vereine die Gemeinde. So zum Beispiel der Kinderförderverein, der Geld für ein Multifunktionsspielgerät für die Krippenkinder bezuschusste und in diesem Jahr einen Beitrag für den Spielplatz der Kita in Kiebitz leisten will. © DA-Archiv/André Braun

Die Kulturschule in Schrebitz muss an das zentrale Abwassernetz angeschlossen werden. Dafür sind 7 000 Euro Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband zu zahlen. Auch wenn sich an diesem Vorhaben mehrere Vereine beteiligen, können sie das finanziell nicht stemmen. Deshalb hat der Schrebitzer Heimatverein für alle einen Antrag auf Unterstützung bei der Gemeinde gestellt. Die Räte beschlossen, sich mit 3 500 Euro an den Kosten zu beteiligen. Die gleiche Summe hatte der Heimatverein bereits im Vorjahr für diesen Verwendungszweck erhalten. Trotzdem müssen die Schrebitzer Vereine noch Eigenleistungen für den Anschluss aufbringen.

Auch der SV Kiebitz und der Dorf- und Heimatverein Jahna verwenden die finanzielle Unterstützung für den Anschluss an das zentrale Abwassernetz oder in Kiebitz für den Bau einer Pflanzenkläranlage. „Ich bin froh, dass uns die Gemeinde hilft. Allein hätten wir das nicht stemmen können. Wir erbringen unseren Anteil als Eigenleistung“, so Vereinsvorsitzender Rohland Renner. Einen Teil der benötigten Investitionssumme bekommt der Verein aus dem Budget des Ortschaftsrates.

Bei der Gemeinde gingen zwölf Anträge zur finanziellen Unterstützung ein. In den vergangenen Jahren stand dafür ein Budget in Höhe von 12 000 Euro zur Verfügung. Da sich die Gemeinde schon langfristig dazu bekannt hat, die Vereine zu unterstützen, wenn es um die Abwasserentsorgung ihrer Gebäude geht, wurde die Summe für 2017 auf 16 635 Euro erhöht.

Trotzdem konnten nicht alle finanziellen Wünsche der Vereine und Organisatoren von Festen erfüllt werden. Insgesamt beliefen sich die Anträge auf eine Summe von 22 500 Euro. „Die Gemeinderäte befürworteten jeden, jedoch nicht immer im vollen Umfang“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Bei den fast 17 000 Euro handelt es sich um Barmittel. Hinzu kommen die Leistungen des Bauhofes. „Die finanzielle Unterstützung der Vereine und von Festen ist eine freiwillige Leistung“, so Schilling. Als Mitorganisator des Kartoffelfestes muss er nun mehr um Spenden werben. Denn statt der bisher 2 000 Euro stehen 500 Euro weniger zur Verfügung. Auch der Reitverein Noschkowitz muss mit weniger Geld auskommen. Der Verein organisiert jährlich ein Reit- und Springturnier.

Die Begünstigten

Feuerwehrverein Ostrau: 100 Euro

Rassegeflügelzuchtverein: 250 Euro

Rassekaninchenzuchtverein: 300 Euro

Tierschutzverein: 300 Euro

Jugendverein Rittmitz: 400 Euro

Reitsportverein Noschkowitz: 400 Euro

Kartoffelfest: 1 500 Euro

Dorf- und Heimatverein Jahna: 2 000 Euro

Schrebitzer Carnevalclub: 2085 Euro

Kiebitzer Sportverein: 2 330 Euro

Schrebitzer Heimatverein: 3 500 Euro

Verein Kulturdenkmal Wilder Mann: 3 500 Euro

