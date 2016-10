So unterstützt Hartha Vereine und Feste Nicht nur Bares zählt. Die Nutzung von Sportstätten wird subventioniert. Auch Technik und Geräte werden verliehen.

Ganz gleich ob Sportverein oder Feuerwehrverein, die Nutzung der beiden Sporthallen wird subventioniert. Für Kinder bis zu 16 Jahren brauchen Vereine nichts zu zahlen. Auch für Dorf- und andere Feste gibt es Unterstützung – die muss nicht immer in Form von Geld ausfallen. Es gibt auch Sachleistungen. © André Braun

Wenn es um Vereinsförderung in der Stadt geht, wird vor allem auf die kostenlose Nutzung der Sporthallen für Jugendliche bis zu 16 Jahren und den Stadtbus verwiesen. Den können Vereine für einen Obolus von zehn Euro nutzen. Die Spritkosten zahlen sie auch.

Doch das ist längst nicht alles, was die Stadt und die Tochtergesellschaft, der Kultur- und Sportbetrieb, für die Vereine und Dorfgemeinschaften zur Verfügung stellen. Grundsätzlich ist die Vereinsförderung eine freiwillige Aufgabe des Stadt. Wie sie diese und mit welchem finanziellen Aufwand umsetzt, hängt vor allem vom Geld ab, das der Kommune zur Verfügung steht. Bekannt ist, dass die Stadt wenig Geld zur Verfügung hat. Trotzdem gibt sie in vielen Fällen Unterstützung.

„Manches kann nicht in Zahlen ausgedrückt werden“, so der Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes Günter Roßberg. Das betrifft zum Beispiel die Unterstützung im Sachbereich. Diese gibt es nach Anfrage beim Kultur- und Sportbetrieb. Der leiht zum Beispiel Sportgeräte oder technische Dinge aus, und übernimmt auch die Anmeldung bei der Gema – vorausgesetzt, es handelt sich um eine Veranstaltung, die im öffentlichen Interesse ist. Damit kommen die Veranstalter in den Genuss eines Rabattes. „Das ist zum Beispiel beim Fest des Schützenvereins, beim Florianstag oder dem Benefizkonzert der Band Privileg für die Oberschule der Fall“, so Günter Roßberg.

Für die Dörfer der Stadt ist im Wirtschaftsplan des Kultur- und Sportbetriebes ein Budget in Höhe von 7 000 Euro eingeplant. Diese Summe wird nach der Anzahl der Einwohner aufgeteilt. In Gersdorf, Wendishain und Steina entscheiden die jeweiligen Ortschaftsräte, wie das Geld verwendet wird, die anderen Ortsteile erhalten den Zuschuss direkt für das entsprechende Fest. Hinzu kommen die Leistungen des Bauhofes, die dieser beim Kultur- und Sportbetrieb abrechnet. Allerdings muss vorher ein entsprechender Antrag bei Günter Roßberg gestellt werden. Denn ohne Auftrag kann der Bauhof nicht die gewünschte Leistung erbringen. Der Kultur- und Sportbetrieb übernimmt zum Beispiel auch die Gebühren, die das Landratsamt für die Sondergenehmigung verlangt, wenn zum Beispiel die Verkaufsbuden transportiert werden müssen. „Die vielen kleinen Posten, die sich summieren, haben wir erfasst“, so Roßberg.

Er weißt darauf hin, dass nicht nur Sportvereine in den Genuss von günstigen Hallengebühren bekommen. So bezahlt ein Harthaer Verein in der Hartharena pro Feld fünf Euro pro Trainingseinheit (90 Minuten). Der Kalkulationspreis liegt bei 25 Euro. Für die Nutzung der gesamten Halle sind 15 Euro pro Trainingseinheit zu zahlen. Der Preis liegt bei Einrechnung alles Kosten bei 75 Euro. Vereine, die ein kleines Budget haben, trainieren in der Sporthalle an der Südstraße. Hier kostet eine Trainingseinheit drei Euro, kalkuliert sind sieben Euro. Die Differenz zwischen den wirklichen Einnahmen und den kalkulierten macht im Jahr rund 21 000 Euro aus, mit denen sozusagen die Vereine gefördert werden. „Dabei handelt es sich nur um die Sportler. Die Hallen werden auch vom Verein Kinderhaus, oder dem Feuerwehrverein genutzt. Auch Jugendliche hätten die Möglichkeit, in den Genuss dieser Förderung zu kommen“, sagte Günter Roßberg. Diese Möglichkeit nimmt sogar der Gartenverein der Sternwarte in Anspruch. „Die Mitglieder treffen sich hier zur Jahreshauptversammlung. Der Raum wird zu einem ermäßigten Preis zur Verfügung gestellt“, so Roßberg. Neben den Vereinen nutzen auch die Grund- und die Oberschule außerhalb des Schulsportes die Turnhallen der Stadt. „Ortsfremde Vereine müssen mehr bezahlen, aber nicht den vollen Kalkulationspreis. Nutzer aus dem privaten oder gewerblichen Bereich werden allerdings nicht unterstützt“, so der Betriebsleiter. Einen festgelegten Betrag zur Erhaltung der Sternwarte bekommt der Sternwartenverein.

zur Startseite