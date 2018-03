So trocken und kalt wie lange nicht mehr Das Februar-Wetter im Ostergebirge bot einige Superlative, einschließlich Blitz und Donner.

Das kalte Februarwetter ließ diesen Eispanzer auf der Talsperre Malter entstehen. Seine Wölbung zeigt, wie instabil das Eis auf der Talsperre wegen des schwankenden Wasserstands ist. Hier gilt also größte Vorsicht. © Leserfoto: Jörg Ullrich

Der vergangene Februar war ein Wintermonat der Superlative. Er bot die kälteste letzte Monatsdekade seit Langem, den spätesten Eistag im Tiefland, an dem das Thermometer den ganzen Tag nie über null Grad stieg, und den niederschlagsärmsten Monat.

Ende Januar waren fast überall schon die ersten Frühblüher zu sehen. Am Monatsanfang stellte sich die bis dahin milde, eher frühlingshafte Witterung grundlegend um. Eine alte Bauernregel sagt: „Wenn der Dachs an Lichtmess zwischen 11 und 12 Uhr seinen Schatten sieht, dann gibt es noch sechs Wochen Winter.“ Tatsächlich – hätten wir einen Dachs am 2. Februar mittags aus seinem Bau geholt, er hätte seinen Schatten gesehen. Schon in der Nacht zum 2. Februar schneite es in den Bergen leicht und dann winterte es immer mehr ein. Über Europa hatte sich ein großes Hochdruckgebiet aufgebaut, das teils vom Atlantik bis Sibirien reichte, welches sich kaum verlagerte und Schneetiefs über das Mittel- und Nordmeer lenkte.

Allerdings hatte das zur Folge, dass es kaum Niederschläge gab. Der letzte so trockene Februar war der des Jahres 2003. Und selbst in tiefen Lagen sank zumindest in den Nächten die Temperatur immer weiter. Das Wetter blieb dann stabil. Das ein oder andere stimmungsvolle Morgen- oder auch Abendrot war aber zu sehen. In den Bergen überzog Raureif die Landschaft.

Das änderte sich am 12. Februar, als eine Kaltfront – tatsächlich mit Blitz und Donner – über das Osterzgebirge zog und noch kältere Luft brachte. Einige schwache Schneeschauer waren immer mal unterwegs, aber es fiel kaum nennenswerter Neuschnee, sodass der Wetterverein in Zinnwald-Georgenfeld auch nur sieben bis 15 Zentimeter Schneehöhe zu vermelden hatte. Der Altschnee war auf der Loipe fest zusammengedrückt. So kamen die Langläufer in den Winterferien doch etwas auf ihre Kosten. Die kalten Nächte ermöglichten die Produktion von viel Kunstschnee, sodass die Grundlage für das Pistenvergnügen in Altenberg und Geising bei oft sonnigen Tagen gegeben war.

Mit Beginn der letzten Monatsdekade verlagerte sich der Kern unseres Hochdruckgebietes nach Norden und so gelangte eisigkalte Luft vom Nordpol über Westrussland und Polen direkt zu uns. Es wurde bitterkalt. Wer auf der Ostseite der Berge wohnt, bekam eisigen Nordostwind zu spüren. Trotz der vielen Sonne in den letzten Februartagen blieb an der Wetterwarte Zinnwald-Georgenfeld in den letzten vier Februartagen die Temperatur unter minus zehn Grad. So kalt war es zuletzt im Februar 2012. Das Temperaturmittel der letzten Februardekade betrug in Zinnwald-Georgenfeld minus zwölf Grad.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

