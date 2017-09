So talentiert ist Nachwuchs der Feuerwehr Knapp 160 Acht- bis 16-Jährige sind in der Region bei der Jugendwehr. Vor allem die Jüngsten überzeugen beim Fest.

Beim Löschangriff zeigten Jugendliche der Wehren Roßwein, Haßlau und Niederstriegis, wie sie vorgehen, wenn ein Gebäude in Brand steht. © André Braun

Der Feuerwehr-Nachwuchs der Region hat sich am Sonnabend in Haßlau getroffen. Anlass war ein kleines Jubiläum. Die Jugendwehren des Altkreises haben ihren 25. gefeiert. Und dabei das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Am Vormittag gab es einen Stationsbetrieb, an dem sich viele der rund 65 Anwesenden beteiligt haben. Die Jugendlichen im Alter zwischen acht und 16 Jahren zeigten ihr Können im Löschangriff, bewiesen ihre Schnelligkeit und mussten zeigen, wie fit sie im Umgang mit den Geräten der Einsatzkräfte sind. Für die meisten die schwerste Station war die Beantwortung von einigen Fragen aus dem Bereich der Feuerwehr. „Das ist für viele das Schlimmste“, sagt Lutz Peter, der Vorsitzende der Jugendwehren des Altkreises. Nur drei Fehler seien bei dem Test erlaubt.

20 Kinder nutzten den Stationsbetrieb, um das Abzeichen „Jugendflamme“ der Feuerwehr abzulegen. „16 erhielten die Stufe eins, vier legten die Stufe zwei ab“, berichtet Lutz Peter. Weil sie besonders gut gewesen sind, entschied der stellvertretende Jugendwart Sachsens, der anlässlich des Jubiläums in Haßlau war, dass sogar zwei Acht- und Neunjährige das Abzeichen Stufe 1 erhalten, obwohl dies erst ab zehn Jahre möglich ist. Stufe 2 können Jugendlichen zwischen 13 und 15 absolvieren. „Für weitere Stufen müssen sie dann an die Feuerwehrschule“, erklärt Peter, einer von zwei Jugendwarten in der Region, die berechtigt sind, Prüfungen bis dahin abzunehmen.

Die Roßweiner behauptete sich im Stationsbetrieb und wurden erster. Auf Platz zwei schafften es die Mockritzer. Platz drei teilten sich die Jugendlichen aus Niederstriegis und Limmritz. Die jüngsten Teilnehmer zwischen acht und elf Jahren, die als Mischmannschaft Haßlau-Lüttewitz antraten, belegten Platz vier. Aber: „Die Kleinen haben erst angefangen und waren trotzdem so gut, sodass wir sie am Ende mit bewertet haben“, begründet Lutz Peter.

Nach dem Mittag waren die Jugendlichen noch einmal gefragt. Bei der Schauvorführung zeigten Kameraden der Jugendwehren Roßwein, Haßlau und Niederstriegis, wie sie ein Gebäude löschen. Dafür war eine Holzschuppen aufgebaut und angezündet worden.

Den Abschluss des Tages bildete einen Festveranstaltung. Bei dieser nutzten Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), der stellvertretende Jugendwart Sachsens sowie der Kreisjugendwart die Gelegenheit, um zum Jubiläum zu gratulieren. 14 Jugendwehren mit rund 160 Mitglieder gibt es derzeit im Altkreis. Seit 2012 steht Lutz Peter aus Lüttewitz bei Mochau an deren Spitze. Er selbst hat in Lüttewitz 2000 die Jugendwehr gegründet, im Mai die Verantwortung für die Wehr jedoch abgegeben.

Mit drei Jugendwehren habe, so Peter, 1992 alles angefangen. Zwischenzeitlich habe es 18 im Altkreis gegeben. Doch aufgrund der Zusammenschlüsse von Städten und Gemeinden hätten sich auch die Jugendwehren zusammengeschlossen. „Deswegen sind wir nur noch 14“, sagt Peter. Die Mitgliederzahlen seien steigend, trotzdem würde noch mehr Nachwuchs nicht schaden. „Über die Hälfte derjenigen, die bei der Jugendwehr anfangen, bleiben auch bei der Feuerwehr“, freut sich Peter. Ihm sei sogar ein Kamerad bekannt, der inzwischen stellvertretender Wehrleiter sei. Neben noch mehr interessiertem Feuerwehrnachwuchs wünschen sich die Jugendwehren des Altkreises eine bessere Finanzierung. „Wir machen das hier alles ehrenamtlich nebenbei“, betont Lutz Peter, der selbst als Kraftfahrer für einen Containerdienst viel unterwegs ist.

