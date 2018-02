So stellt sich Gunter Spies seine Zeitkapsel vor Derzeit lagert der ausrangierte Kessel in Strehla. Bis zum Tag der Sachsen soll er auf dem Altmarkt stehen.

Gunter Spies

Riesa. Aus Sicht von Gunter Spies wäre kein Platz besser für die Zeitkapsel geeignet als der Altmarkt. „Es ist Riesas kultureller Mittelpunkt. Ab 1623 wurde hier Handel getrieben. Seitdem hat Riesa das Marktrecht.“ Außerdem stehe in Sichtweite die Jahnabrücke. „Wer früher in die Stadt wollte, musste dort seinen Brückenzoll zahlen oder sehen, wie er über die Jahna kam.“ Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum sich der Darsteller von Riesas Stadtmaskottchen den Altmarkt als Standpunkt für die Zeitkapsel ausgesucht hat: „Außerdem braucht man einen Ort, der in hundert Jahren auch noch da ist und nicht einfach zugebaut werden kann.“ Da der Platz vor der Stadthalle Stern denkmalgeschützt sei, bestehe diese Gefahr nicht.

Aber könnte nicht gerade der Denkmalschutz Probleme bereiten? „Das kann passieren, aber bevor ich die Behörden frage, soll erst einmal der Stadtrat entscheiden, ob er die Zeitkapselidee haben will.“ Spies ist aber optimistisch, dass der Denkmalschutz nichts dagegen hat. „In Dresden wurden im vergangenen Jahr drei Busse senkrecht vor der Frauenkirche aufgestellt. Auch die Zeitkapsel ist nur ein temporäres Denkmal. Außerdem soll sie nicht im Boden verankert, sondern nur hingestellt werden – wie eine Gartenhütte.“

Mit der Zeitkapsel will Spies den Altmarkt aus dem Dornröschenschlaf wecken. „Der Platz sollte eigentlich dem Gemeinwohl dienen, aber im Moment ist dort ja eher weniger los.“ In den Behälter sollen am Tag der Sachsen 2019 zeittypische Gegenstände gepackt werden. „Frei nach dem Motto des Tags der Sachsen: Das wird riesig“, so Spies. In 100 Jahren kann die Kapsel dann wieder geöffnet werden. Und wer kümmert sich bis dahin um die Anlage – und wer bezahlt das? Auch darüber hat sich Spies Gedanken gemacht. „Man könnte zum Beispiel eine Einlagerungsgebühr von jedem verlangen, der etwas in die Zeitkapsel legen möchte.“ Zudem seien ein jährliches Zeitkapselfest oder Führungen zum Altmarkt denkbar. „Der Erlös könnte auch der Pflege zugutekommen.“

Aktuell lagert der Behälter, ein ausrangierter Kessel, den die Stadtwerke Riesa Gunter Spies überlassen haben, auf einem Privatgrundstück in Strehla. Voraussichtlich im Frühjahr kommt das Thema Zeitkapsel auf die Tagesordnung des Stadtrates. Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) hat bereits öffentlich erklärt, das Vorhaben zu unterstützen. Nun hofft der Initiator natürlich, dass auch der Stadtrat mitzieht. „Irgendwas ‚Riesiges‘ müssen wir zum Tag der Sachsen ja präsentieren“, so Gunter Spies.

