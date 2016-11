So stellt sich der Architekt die neue Feuerwache vor Ein Flachbau mit zwei Funktionsbereichen – so könnte die neue Einsatzstelle von drei Feuerwehrabteilungen aussehen.

So oder so ähnlich könnte das neue Feuerwehrgerätehaus aussehen, das anstelle des ehemaligen Gasthofes „Sächsischer Reiter“ in Bockelwitz entstehen soll. Die Neubaukosten liegen bei reichlich 800 000 Euro. © Entwurf: Architekturbüro Zache/Oliver Zache

Im nichtöffentlichen Teil sind die Mitglieder des Technischen Ausschusses bei ihrer Sitzung vorige Woche nicht unter sich geblieben. Dazu ebenfalls eingeladen waren die Stadt- und Ortswehrleitungen sowie interessierte Feuerwehrleute. Ihnen stellte der Großweitzschener Architekt Oliver Zache vor, wie die neue Feuerwache aussehen könnte. Die soll auf der Fläche des ehemaligen Gasthofes „Sächsischer Reiter“ in Bockelwitz, nur wenige Hunderte Meter vor der Autobahnanschlussstelle, entstehen. „Weil es sich erst um einen ersten Entwurf handelt und es sicher noch Anpassungen geben wird, haben wir eine nichtöffentliche Diskussionsrunde gewählt“, erklärte Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

Der Neubau wird aller Voraussicht nach ein Flachbau mit Schulungs- und Sanitärräumen. In der Fahrzeughalle soll Platz für drei Fahrzeuge sein. Denn die neue Wache wird das Domizil der jetzigen Feuerwehrabteilungen Clennen, Naundorf und Naunhof-Beiersdorf. Jede bringt eigene Technik mit. Ihre bisherigen Gerätehäuser genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Anstatt an drei Standorten zu investieren, hält es die Kommune für sinnvoller, einen neuen zu errichten, der überdies noch nah an der Autobahn als durchaus häufige Einsatzstelle liegt.

Für den Neubau hat die Kommune Fördergeld beantragt. Vorher muss noch der alte Gasthof abgerissen werden. Parallel sollen Ausführungs- und Genehmigungsplanung vorangetrieben werden.

