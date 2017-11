So startet Görlitz in die Eiszeit Die Eisbahn auf dem Obermarkt steht, heute öffnet sie. Die eher hohen Temperaturen sind kein Problem.

zurück Bild 1 von 2 weiter So leer wird sie in den kommenden Wochen nicht bleiben: Die Eislaufbahn auf dem Obermarkt am Donnerstagmittag. Heute wird sie eröffnet. © pawel sosnowski/pawelsosnowski.c So leer wird sie in den kommenden Wochen nicht bleiben: Die Eislaufbahn auf dem Obermarkt am Donnerstagmittag. Heute wird sie eröffnet.

Benedikt Hummel an der Eisbahn, ein Bild aus der vergangenen Saison: Der Mann von der Kulturservicegesellschaft ist vom Erfolg des Projektes überzeugt.

Vorsicht glatt! Natürlich, was sonst? Ist ja auch eine Eisbahn. Aber Benedikt Hummel warnt vorsichtshalber noch einmal. Der Mann von der Görlitzer Kulturservicegesellschaft führt am Donnerstagnachmittag schon mal probehalber aufs Eis auf dem Obermarkt. Seit vergangenem Freitag wurde hier die Eislaufbahn aufgebaut. Nun ist sie fertig. Heute, ab 15 Uhr, können die Schlittschuhfreunde kommen. „Der Aufbau hat reibungslos funktioniert“, sagt Benedikt Hummel. Bevor es so weit ist und die ersten Schlittschuhfahrer ihre Pirouetten drehen können, wird gesprüht und gekühlt. Schicht für Schicht baut sich die Eisfläche auf. Zwischen vier und sechs Zentimetern wird sie am Ende dick sein. Das garantiert das Eislaufvergnügen auf dem Obermarkt. Bis zum 7. Januar bleibt die Bahn stehen. Das Projekt der Kulturservicegesellschaft kam im vergangenen Winter in der Stadt sehr gut an. In diesem Jahr gibt es ein paar kleine Veränderungen.

Funktioniert die Eisbahn überhaupt bei Temperaturen über null Grad?

Auch wenn gerade am Donnerstag Plusgrade gemessen wurden – für den Betrieb der Eisbahn sind die kein Problem. „Es dauert eben nur etwas länger, bis die erforderliche Dicke der Eisschicht erreicht ist“, sagt Benedikt Hummel. Ist das der Fall, funktioniert das gesamte System. Bis etwa 15 Grad plus gilt die Bahn als eissicher. Gute Aussichten für die Eisbahn-Fans: So „warm“ soll es laut Wettervorhersage in den kommenden Tagen nicht werden. Alle zwei bis vier Stunden muss das Eis aufbereitet werden. Dann müssen alle Sportfreunde runter vom Eis. Die öffentlichen Laufzeiten betragen pro Tag aber bis zu zehn Stunden. Und: Die Eisbahn ist um einen Meter gewachsen. Auf 15 mal 21 Metern können jetzt die Kufenfreunde laufen.

Wie viel kostet das Eislaufen

auf dem Obermarkt?

Es ist ein wenig teurer geworden, jedenfalls, was die „einfache“ Laufzeit betrifft. Vier Euro kostet die in dieser Saison pro Erwachsenen. Dafür gibt es jetzt aber auch eine Sechserkarte für 20 Euro für Erwachsene und eine Saisonkarte. Letztere kostet 44 Euro. „Sie sieht ähnlich aus wie eine Kreditkarte“, sagt Benedikt Hummel. Für „Vielfahrer“ lohne sich die auf jeden Fall. Außerdem gibt es wieder die Schlittschuh-ausleihe. Für die diesjährige Saison stehen in Zusammenarbeit mit dem Sportgeschäft Muskelkater neue Schlittschuhe zur Verfügung. „In allen Größen“, sagt Benedikt Hummel. Die Ausleihe kostet nur drei Euro.

Was wird rings um die Eisbahn geboten?

Einiges. Die Gastronomie wurde ausgeschrieben, ein Betreiber versorgt jetzt nicht nur Kunden, die an der Eisbahn vorbeigehen, also die Laufkundschaft, sondern auch in einem kleinen Restaurant. Das hat 40 Sitzplätze und eine eigene Speisekarte. Drei Menüs stehen darauf. „Wir sind sehr froh, dass es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist“, sagt Benedikt Hummel. Die Vergabe der Gastronomie war öffentlich ausgeschrieben. Die Hütte ist zum Aufwärmen beheizt.

Gibt es in dieser Saison spezielle

Eisbahn-Aktionen?

Zum Auftakt heute wird ein DJ auflegen. „Das wird nicht gleich eine Art von Eisdisco sein, aber doch etwas Besonderes“, sagt Benedikt Hummel. Weitere DJ-Auftritte gibt es am 23. Dezember und kurz vor dem Ende der Eisbahn-Saison am 6. Januar. Er sei sehr froh, so Benedikt Hummel, dass die Kulturservicegesellschaft der Stadt die Eisbahn bieten kann. „Sie ist eine Attraktion, nicht nur, aber vor allem auch für Kinder und ein besonderer Anziehungspunkt für all jene, die über Weihnachten nach Hause nach Görlitz kommen“, sagt er. Achtung: Am kommenden Sonntag, dem Totensonntag, ist die Bahn geschlossen. „Alles hat seine Zeit, auch das Gedenken“, sagt Benedikt Hummel.

Lohnt sich die Eisbahn

für Görlitz?

Ja. In der vergangenen Saison drehten rund 8 100 Schlittschuhfreunde auf dem Obermarkt ihre Runden. Dank Sponsoren konnte die Kulturservicegesellschaft die Bahn überhaupt erst kaufen. Nach einer deutschlandweiten öffentlichen Ausschreibung bekam am Ende eine Firma aus Österreich den Zuschlag. Für den Kauf war ausschlaggebend, dass die Mietkosten die der Anschaffung nach zwei Jahren überschritten hätten. Mit drei Großsponsoren wurden die 100 000 Euro für Technik und Betrieb aufgebracht.

zur Startseite