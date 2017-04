So startet die Waldeisenbahn über Ostern in die Saison Jede Menge Dampflokfahrten auf der neuen Strecke und ein abwechslungsreiches Programm warten von Karfreitag bis Ostermontag.

zurück Bild 1 von 2 weiter So sieht ab heute das Streckennetz der Waldeisenbahn Muskau aus. Elf Kilometer lang ist die neue Strecke zum Turm am Schweren Berg, die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Unser Foto zeigt den Nostalgiezug mit Dampflok 99 3312. © WEM So sieht ab heute das Streckennetz der Waldeisenbahn Muskau aus. Elf Kilometer lang ist die neue Strecke zum Turm am Schweren Berg, die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Unser Foto zeigt den Nostalgiezug mit Dampflok 99 3312.



Mit einem absoluten Höhepunkt startet die Saison der Waldeisenbahn Muskau – mit der Einweihung einer dritten Strecke zum Turm am Schweren Berg. 2014 nahm der Tagebau Nochten einen 2,5 Kilometer langen Teil der Tonbahn Mühlrose in Anspruch. Nach der Umverlegung dieses Streckenabschnittes sollen nun endlich zu Ostern die ersten Züge auf dieser Strecke unterwegs sein.

Angeboten werden außerdem Pendelzüge vom Schweren Berg zum Abzweig Mühlrose (Aussichtspunkt Tagebau Nochten – ab 10.45, 12, 13.20, 14.45, 16, 17.20, zurück 11.25, 12.40, 14.05, 15.25, 16.40, 18.05 Uhr). Auch von Weißwasser, Teichstraße nach Kromlau ist die Waldeisenbahn unterwegs (ab 10.15, 11.35, 12.50, 14.10, 15.25, 16.40, 17.50 Uhr, zurück 10.40, 12, 13.15, 14.35, 15.50, 17.05, 18.15 Uhr).

Von Karfreitag an bis Ostermontag ist rund um die Eröffnung ein abwechslungsreiches Programm geplant: mit viel Musik u. a. mit Tobi von Radio WSW (ab 11 Uhr) oder dem Orchester Lausitzer Braunkohle (alle drei Tage 15 Uhr), Kreativwerkstatt und traditionellem Handwerk sowie Bogenschießen. Clown Beppo sorgt jeden Tag ab 11 Uhr für Kurzweil bei den kleinen Gästen. Geführte Osterspaziergänge am Sonnabend und Montag laden in die Bergbaufolgelandschaft ein. Am Ostersonntag verteilt der Osterhase bunte Ostereier.

Die Plätze in den Dampfzügen sind begrenzt, der Fahrkartenerwerb im Vorverkauf wird empfohlen: 03576 207472 oder tonbahn@waldeisenbahn.de

www.waldeisenbahn.de (weitere Fahrpläne)

zur Startseite