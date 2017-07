So startet der FC Oberlausitz in die neue Saison Neugersdorf hat binnen zweier Jahre drei Viertel aller Spieler ausgetauscht. Der Dienstälteste ist erst 26 Jahre alt.

Nummer 4, Karl Petrick (26), Mittelfeld: Der „Sechser“ kam im Sommer 2012 aus Bautzen und ist damit dienstältester FCO-Spieler – und zugleich Kapitän. © sz thomas eichler

Wenn am Sonntag, 11.15 Uhr, der Dresdner Schiedsrichter Stefan Herde in der Neugersdorfer Sparkassenarena in seine Trillerpfeife pustet, beginnt für den FC Oberlausitz Neugersdorf die dritte Regionalliga-Saison nach dem Aufstieg vor gut zwei Jahren. Gegner ist ausgerechnet der Oberlausitzer Konkurrent Budissa Bautzen. Ein volles Stadion dürfte trotz der ungewöhnlichen Anstoßzeit garantiert sein.

Von außen betrachtet scheint es, als wäre die Euphorie in Neugersdorf etwas weg, nachdem es seit 2012 – damals übernahm Manfred Weidner die Mannschaft in der Landesliga – immer nur bergauf ging: Platz zehn in der Landesliga folgten in der darauffolgenden Saison der Landesligatitel und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga. Dort landete das Team in der ersten Saison auf einem starken dritten Platz, und stieg ein Jahr später als Tabellenzweiter gemeinsam mit RB Leipzig II in die Regionalliga auf. Als Trainer wurde danach – vor jetzt gut zwei Jahren – aus Cottbus Vragel da Silva geholt, der die Neugersdorfer im ersten Regionalligajahr mit 54 Punkten auf einen sensationellen fünften Platz führte. In der vergangenen Saison ging es erstmals seit 2012 nicht weiter bergauf. Die Neugersdorfer landeten auf dem achten Platz, hatten mit dem Thema Klassenerhalt nie etwas zu tun. Die 48 Punkte waren sechs weniger als der Tabellenvierte, aber auch nur vier mehr als der Tabellen-15..

Kapitän Karl Petrick sagt: „Eine ewige Steigerung ist ja auch nicht möglich. Als kleiner Verein ist für uns die Regionalliga genau richtig. Wenn wir uns da im Mittelfeld halten und nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist das ein Erfolg.“ Schließlich ist die Regionalliga das Bindeglied zwischen Amateur- und Profifußball, die Spanne zwischen den Spitzenclubs (wie Carl-Zeiss Jena im vergangenen Jahr oder Energie Cottbus) auf der einen Seite und kleinen regionalen Vereinen (mit Spielern, die neben dem Fußball auch arbeiten gehen) auf der anderen Seite riesig. „Noch einem Aufstieg ins Visier zu nehmen, wäre Träumerei. Um das Umfeld in unserer Region dafür zu schaffen, müssten die Kräfte in der Oberlausitz gebündelt werden“, erklärt der 26-Jährige, für den es nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist, gegen solche Mannschaften wie Energie Cottbus, Lok Leipzig, den SV Babelsberg oder die Berliner Teams zu spielen. „Da ist bei mir definitiv noch viel Euphorie dabei“, sagt der Kapitän, der inzwischen der dienstälteste Spieler der Mannschaft ist.

Jaroslaw Dittrich kam ein halbes Jahr nach Petrick zum FCO. In der Oberliga-Aufstiegsmannschaft der Saison 2014/15 standen neben den beiden aus dem jetzigen Kader nur noch Jan Penc, Oliver Merkel, Luboš Loucka und Ronald Wolf. Anders gesagt: Binnen gut zwei Jahren hat der FCO 19 Spieler des 25-Mann-Kaders ausgetauscht. Vor dieser Saison zehn Neuzugänge und sieben Abgänge. Die Zuschauer werden sich an neue Namen und neue Spielertypen gewöhnen müssen. Karl Petrick sagt dazu: „Das ist auf diesem Niveau nun einmal so, zumal wir als Verein ja auch damit werben, ein Sprungbrett in den Profifußball zu sein. Dann muss man auch damit leben, dass uns einige Spieler wieder verlassen, erst recht, wenn es woanders vielleicht mehr Geld zu verdienen gibt.“ Natürlich wäre es auch schön, mehr junge, regionale Spieler in den Reihen zu haben. Aber auf diesem Niveau ist das schwierig. „Wer sich zwischen 18 und 23 Jahren noch nicht durchgesetzt hat, wird aussortiert, auch wenn es im Einzelfall hart ist“, sagt er.

Und so ist auch vor dem diesjährigen Saisonstart der Konkurrenzkampf beim FC Oberlausitz voll entbrannt. „Alle Jungs, die wir verpflichten konnten, sind sehr stark. Das macht mir gerade auch ein bisschen Kopfschmerzen, wer am Sonntag auflaufen wird. Wir haben unseren Kader in der Breite wirklich verstärkt“, sagt Trainer Vragel da Silva, der seine Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren meist mit zwei Innenverteidigern, zwei durchaus offensiv ausgerichteten Außenverteidigern, davor einer „Doppelsechs, einer offensiven Dreierkette und einem Stoßstürmer spielen ließ. Das äußerst kompakte Mittelfeld mit Karl Petrick neben Luboš Loucka in der Zentrale ließ oft wenig zu. Die gute defensive Ordnung führte dazu, dass die Neugersdorfer in 15 Spielen ohne Gegentor blieben, zehnmal nur eines kassierten. Insgesamt waren es 33 Gegentreffer, die drittwenigsten hinter den beiden Spitzenteams Jena und Cottbus. Auf der anderen Seite erzielte der FCO nur 41 Tore. Nur vier Teams trafen seltener. In Spielen mit Neugersdorfer Beteiligung fielen im Schnitt nur 2,17 Tore – was nicht gerade für Attraktivität spricht.

„Es stimmt schon: Erfolg und schöner Fußball können sich manchmal beißen. Trotzdem glaube ich, dass wir attraktiven Fußball spielen können. Štepán Vachoušek zum Beispiel hat schon gezeigt, dass er auch mal einen Pass spielen kann, mit dem keiner rechnet. Can Sakar hat sehr viel Potenzial. Und wir haben ganz viele Optionen. Auf eines werden sich die Zuschauer sowieso verlassen können. Jeder der aufläuft, wird hundert Prozent geben.“

