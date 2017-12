So stark wächst Sachsens Wirtschaft im neuen Jahr Dresdner Ökonomen sagen Hochkonjunktur voraus. Im Westen ist sie aber noch stärker.

Professor Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. © dpa

Seit vier Jahren spüren Sachsens Unternehmer Aufschwung. Auch nächstes Jahr geht er weiter, sagt der führende Konjunkturforscher im Freistaat. Professor Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung sprach am Dienstag in Dresden von „Ostdeutschland im Sog des Booms“. Die deutsche Wirtschaft insgesamt steuere auf eine Hochkonjunktur zu, die sächsische folge ihr. Allerdings wird das Wachstum in Sachsen dieses und nächstes Jahr nicht wieder stärker sein als im Westen. Nach drei Jahren Aufholen werde nun „die Lücke nicht weiter geschlossen“.

Das sei eine Enttäuschung – aber leicht zu begründen: Sachsens Wirtschaft ist im Export zwar stärker als die ostdeutsche, aber im Vergleich zur westdeutschen doch stärker auf Kunden im Inland ausgerichtet. In den vergangenen Jahren kam das Wachstum vor allem aus der Nachfrage im Inland, auch dank sinkender Arbeitslosigkeit und steigender Löhne. Nun treibt der Export die deutsche Wirtschaft stärker an.

Aufschwung: Unternehmer investieren in Hallen und Maschinen

Dass nun eine Hochkonjunktur bevorsteht, bedeutet mehr Arbeit. Betriebe sind stärker ausgelastet, es gibt mehr Überstunden, neue Hallen werden gebaut – und die Preise steigen. Auf dem Bau ist das laut Ragnitz schon festzustellen: Die Baupreise sind dieses Jahr um rund drei Prozent gestiegen und werden nächstes Jahr weiter klettern. In den Ballungszentren werden auch die Mieten weiter steigen, sagt der Dresdner Ökonom. Allerdings sieht er für Dresden und Leipzig noch keinen Grund, vor einer Spekulationsblase bei Immobilien zu warnen. Jetzt noch an der Börse einzusteigen – da rät Ragnitz zur Vorsicht, das könnte „vielleicht auch zu spät“ sein. Die Unternehmer in Sachsen zeigen sich im Umfragen aber optimistisch und zunehmend bereit, die steigende Nachfrage mit Investitionen zu erfüllen. Sie gaben von Januar bis September fast elf Prozent mehr Geld als vor einem Jahr für den Bau von Wirtschaftsgebäuden aus. Der Wohnungsbau legte zugleich um 18 Prozent zu.

Risiken: Fabriken stark ausgelastet, Preise werden Aufschwung bremsen

Der Aufschwung steht nach Ansicht der Ifo-Forscher nun auf einer stabileren Basis. Das Wirtschaftswachstum in Sachsen war dieses Jahr noch etwas stärker, als sie im Sommer vorhergesagt hatten. Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen habe im Verlauf des Jahres zugenommen. Dazu könnte auch beigetragen haben, dass die Renten zur Jahresmitte erhöht wurden: voriges Jahr um 5,95 Prozent, dieses Jahr um 3,59 Prozent. Allerdings hat die Inflation auch zugenommen, und mit einer Hochkonjunktur wächst dieses Risiko erneut. Firmen stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen, das bremst irgendwann den Aufschwung. 2019 dürfte das gesamtdeutsche Wachstum etwas nachlassen, auf etwa 2,1 Prozent. Für Sachsen machen die Ifo-Forscher noch keine so weit reichende Prognose. Sie haben auch weder den befürchteten Stellenabbau in Görlitz noch die angekündigten neuen Fabriken für den Raum Dresden berücksichtigt – alle werden erst in einigen Jahren Wirkung zeigen.

Arbeitsplätze: Je 20 000 mehr in diesem und im nächsten Jahr

Ragnitz rechnet damit, dass der Aufschwung Sachsen in diesem Jahr rechnerisch 20 000 neue Arbeitsplätze bringt und nächstes Jahr erneut. Von den sechs Prozent Arbeitslosen seien aber viele lange erwerbslos und schwer vermittelbar. Nun müsse der Freistaat „Zuwanderung organisieren“ – und die Sachsen dazu bringen, Zuwanderer zu akzeptieren. Die seien für das Land keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Von der neuen Landesregierung erhofft sich Ragnitz außerdem mehr Technologieförderung, damit auch kleinere Firmen Zugang zur Forschung bekommen. Mit dem neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) hat Ragnitz schon in mehreren Talkshows diskutiert.

