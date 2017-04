So stark klettern die Mietpreise bei uns und anderswo Zwischen 2012 und 2016 stiegen in Deutschland die Preise fürs Wohnen im Schnitt um 15 Prozent. Wo genau die Mieten am stärksten oder schwächsten zugelegt haben, zeigt eine interaktive Karte.

Vermieter müsste man sein: In ganz Deutschland klettern die Mietpreise rasant

Glücklich ist, wer in den vergangenen Jahren nicht umziehen musste. Denn nahezu jeder Wohnungswechsel führt dazu, dass die Betroffenen mehr Geld für Miete ausgeben müssen - vorausgesetzt, man will sich nicht mit deutlich weniger Quadratmetern zufrieden geben. Oder nach Jena ziehen. Denn dort ist die Miete seit 2012 im Schnitt um 1,2 Prozent gefallen. Vor fünf Jahren musste man in der thüringer Stadt durchschnittlich 8,40 Euro Miete pro Quadratmeter bezahlen, im vergangenen Jahr waren es nur 8,30 Euro. Jena ist mit diesem Rückgang der Preise allerdings einzigartig in Deutschland.

Wo genau die Mieten am stärksten oder schwächsten zugelegt haben, zeigt diese interaktive Karte.

In der Karte werden zwei Werte miteinander verbunden. Die rosafarbene Skala bildet den Anstieg der Mieten ab. Die blaue Farbskala zeigt das bereits erreichte Mietniveau. Je dunkler eine Region auf der Karte abgebildet wird, desto weiter oben befindet sie sich auf beiden Skalen. Violett sind Bereiche, in denen die Mieten bereits Spitzenwerte haben aber noch immer steigen.



Die Daten stammen vom Forschungsinstitut Empirica in Bonn, das nach eigenen Angaben „die mit Abstand größte Sammlung von Immobilieninseraten in Deutschland“ ausgewertet hat. Das Institut analysiert die auf Internetbörsen angezeigten Angebotsmieten und hat so eine Datenbank über die Mietpreisentwicklung in Deutschland erstellt. Mit diesen Daten hat das Recherchenetzwerk Correctiv die interaktive Karte erstellt, in der die Entwicklung auf Landkreisebene verglichen werden kann.



Hier verändern sich die Mieten am wenigsten



- Jena minus 1,19 Prozent

- Frankfurt an der Oder minus 0,68 Prozent

- die Uckermark minus 0,39 Prozent

- Vorpommern-Rügen plus 0,83 Prozent

- Rostock plus 1,15 Prozent

- Bautzen plus 1,8 Prozent



Die teuersten Städte sind:



- München mit durchschnittlich 16 Euro pro Quadratmeter

- Landkreis München mit durchschnittlich 12,80 Euro pro Quadratmeter

- Frankfurt mit durchschnittlich 12,70 Euro pro Quadratmeter

- Starnberg mit durchschnittlich 11,94 Euro pro Quadratmeter

- Stuttgart mit durchschnittlich 11,31 Euro pro Quadratmeter

- deutschlandweite Mietpreissteigerung um etwa 15 Prozent



Wo es sich am günstigsten wohnen lässt



- Wunsiedel im Fichtelgebirge mit durchschnittlich 4,21 Euro pro Quadratmeter

- Tirschnereuth (Oberpfalz) mit durchschnittlich 4,35 Euro pro Quadratmeter

- Primasens mit durchschnittlich 4,36 Euro pro Quadratmeter

- Holzminden mit durchschnittlich 4,37 Euro pro Quadratmeter

- Vogtlandkreis mit durchschnittlich 4,39 Euro pro Quadratmeter



* Die Autoren sind Mitarbeiter des Recherchezentrums Correctiv. Die Redaktion, mit der unsere Zeitung kooperiert, finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. ›› Mehr über Correctiv erfahren

