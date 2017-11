So spart Klingenberg Energie Die alte Technik der Kläranlage Höckendorf wird seit einigen Wochen modernisiert. Aber etwas fehlt jetzt noch.

Wenn das neue Gebläse in dem blauen Kasten angeschaltet wird, entsteht Druckluft, die dann über Rohrleitungen ins Becken gelangt. © SZ/Anja Ehrhartsmann

Die braune Wasseroberfläche in dem kreisrunden Becken der Kläranlage Höckendorf blubbert gemächlich. In einem blauen Kasten, der direkt am Beckenrand steht, surrt das neue Gebläse leise vor sich hin. Seit September hat die Gemeinde Klingenberg die Kläranlage in Höckendorf energetisch sanieren lassen, und das bei laufendem Betrieb. Nun sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen.

„Wir haben in den zwei Abwasserbecken die Belüfterelemente getauscht“, erklärt Stefan Lippert vom Bauamt der Gemeinde. Dazu musste jeweils ein Becken abgelassen werden. Da die Anlage aber im Zwei-Straßen-System funktioniere, sei das kein Problem gewesen. Die einzelnen Gewerke haben sich gut aufeinander abgestimmt und alles lief nach Plan, so Lippert.

Mit dem neuen Belüftungssystem ist er zufrieden. „Wir sind noch dabei, die Steuerung anzupassen, damit wir die Anlage noch flexibler bedienen können“, sagt Lippert. So soll sichergestellt werden, dass wirklich nur das Nötigste an Energie verbraucht wird. „Der Sauerstoffgehalt des Abwassers bestimmt dann, wann die Belüfter anspringen.“

Von einem intelligenten System wie diesem war die alte Anlage mit Rührwerk weit entfernt. Zu vorgesehenen Zeiten sprang die an, um das zentral gesammelte Abwasser aus den Ortsteilen Höckendorf, Ruppendorf und Beerwalde zu reinigen.

„Durch die Sanierung haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, sagt Stefan Lippert. Die Technik der 20 Jahre alten Kläranlage auszutauschen, sei dringend notwendig gewesen. Zu diesem Schluss kam auch ein Investitions- und Energieeffizienzkonzept, das die Gemeinde für die Kläranlage in Auftrag gegeben hatte. Als wirtschaftlichste Lösung ergab sich, die Gebläse durch effizientere Geräte zu ersetzen und ein Flächenbelüftungssystem statt der Belüfter mit Rührwerk einzubauen. Durch die Umstellung kann die Gemeinde bares Geld sparen. „Wir haben 20 000 Euro Energiekosten im Jahr“, sagt Lippert. Durch den Umbau können jährlich sechs- bis siebentausend Euro eingespart werden, also rund ein Drittel. Und die neue Lösung tut auch der Umwelt gut. Der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid wird verringert. Daher fördert der Freistaat Sachsen die Umrüstung der Kläranlage mit 20 000 Euro. Insgesamt ist die energetische Sanierung mit rund 115 000 Euro veranschlagt. „Wir werden die Summe ziemlich genau erreichen“, sagt Lippert. Den größten Betrag, also rund 95 000 Euro, zahlt die Gemeinde aus eigener Tasche.

