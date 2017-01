So soll‘s bei Simmel besser laufen Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommen nun mehr Kunden ins Center am Albertplatz. Bald gibt es dort etwas Neues.

Es geht aufwärts: Seit März 2016 ist die Zahl der Kunden im Simmel-Markt am Albertplatz um 30 Prozent gestiegen. © René Meinig

Im Simmel-Hochaus am Albertplatz dreht sich das Laden-Roulette: Wie die SZ am Donnerstag berichtete, schließt Sternekoch Alfons Schuhbeck sein Gewürz-Geschäft nach gerade einmal einem Jahr zum Ende des Monats. Doch es gibt auch gute Nachrichten. So hat erst am Anfang der Woche eine Hauarztpraxis eröffnet. Investor Peter Simmel hat sich nun zum Ziel gesetzt, das Hochhaus zu einer Art Gesundheitszentrum zu entwickeln. Einige Anfragen gebe es bereits. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Simmel. Doch wie sieht es im benachbarten Supermarkt aus?

In den Monaten nach der Eröffnung blieb der große Andrang zunächst aus. Auch heute ist es zu den Stoßzeiten am Wochenende oft leerer als in anderen Märkten. Doch der Unternehmer sieht es gelassen und ist mit der Entwicklung durchaus zufrieden. Allein seit März vergangenen Jahres konnte die Kunden- und Umsatzzahl um über 30 Prozent gesteigert werden, teilt er auf SZ-Anfrage mit. „Das geht in die richtige Richtung.“ Dabei sei die Kundenzahl am Albertplatz von Anfang an relativ hoch im Vergleich zu anderen Märkten gewesen. Das Problem liegt woanders.

Der einzelne Kunde kauft zu wenig. „Beim Umsatz pro Kunde hinken wir immer noch hinter den anderen Märkten hinterher“, sagt Simmel. Zwar haben sich diese Zahlen im Vergleich zum März vergangenen Jahres ebenfalls um 25 Prozent gesteigert – am Ziel ist Simmel aber noch lange nicht. Doch der erfahrene Unternehmer weiß, dass alles seine Zeit braucht. Er rechnet bei seinen Märkten immer mit etwa drei Jahren, bis diese von den Anwohnern angenommen wurden und die Umsatzziele erreicht werden. „Die werden wir brauchen. Aber es sieht ganz gut aus“, so Simmel. „Wir und alle Mieter im Center waren mit der Umsatzentwicklung im Dezember sehr zufrieden.“

Neben dem Simmel-Markt gibt es dort eine Filiale von Medi Max, Rossmann, Aldi sowie einen Zeitschriftenladen. Zum Simmel-Markt gehört außerdem ein kleiner Bäcker-Imbiss. Doch bald soll das Angebot im Center ergänzt werden. Derzeit wird umgebaut. Schon in der kommenden Woche soll eine Sushi-Bar öffnen. Dann können Kunden dort, wo sie bislang Brötchen verspeist haben, rohen Fisch essen. Der Sitzbereich des Bäckers wird ans Fenster verlegt. Im Simmel-Markt gibt es derzeit also einen Aufschwung. Macht sich das bei den Supermärkten im Viertel bemerkbar?

Die Konkurrenz ist in der Neustadt jedenfalls sehr hoch. Neben dem Rewe auf der Bautzner Straße und dem Konsum auf der Alaunstraße haben auch die Discounter Netto, Lidl und Aldi Filialen. Außerdem gibt es im Szene-Viertel besonders viele Bio-Supermärkte wie die Bio-Company-Filiale auf der Königsbrücker Straße. „Seit Eröffnung des Simmel-Centers verspüren wir zeitweise eine Stagnation, gelegentlich auch Umsatzrückgänge“, sagt Geschäftsführer Georg Kaiser. Er macht dafür aber die Eröffnung eines Biofachhandels auf der Alaunstraße im Jahr 2015 verantwortlich.

Die Unternehmen Rewe und Lidl sind mit der Entwicklung ihrer Filialen auf der Bautzner Straße beziehungsweise im Neustädter Bahnhof hingegen sehr zufrieden. Bei Letzterem zahlt sich vor allem aus, dass der Markt auch am Sonntag geöffnet ist. Dann bilden sich dort meist lange Schlangen. Im Rewe auf der Bautzner Straße, der seit knapp vier Jahren offen ist, scheint es hingegen immer voll zu sein. Simmel plant derweil gleich den nächsten Markt am Dresdner Hauptbahnhof.

