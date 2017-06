So soll Stolpens Museum modern werden Mit dem Konzept zum neuen Bürgerhaus könnte sich auch im Museum einiges ändern. Erste Pläne gibt es bereits.

Viele Exponate, vor allem aus dem ländlichen Bereich, finden sich im Stadtmuseum in Stolpen wieder. Mit der Umgestaltung des kompletten Hauses könnte auch die Ausstellungsfläche im Erdgeschoss moderner werden. © Steffen Unger

Das Stadtmuseum in Stolpen gibt es noch. Allerdings ist es wegen der Sanierung des alten Amtsgerichtes, Markt 26, in welchem es sich befindet schon lange geschlossen. Doch es soll wieder öffnen und sich modern präsentieren. So sieht es das Konzept der Unternehmens Ö-Grafik vor. Dietmar Möschner hat es vorgestellt. Mit der Ausgestaltung des Gebäudes insgesamt soll auch der historische Teil im Erdgeschoss neu werden.

Das Stadtmuseum wurde bislang durch den Geschichtsverein personell betreut. Der Verein will sich davon zurückziehen. Das bedeutet, dass die Ausstellungsfläche so gestaltet werden müsste, dass Besucher sich auch ohne Ansprechpartner zurechtfinden. Dietmar Möschner hat sich in seinem Konzept zur Umgestaltung des Gebäudes auch intensiv mit dem jetzigen Museum beschäftigt und kommt zu klaren Ergebnissen. „Die Präsentation ist nicht mehr zeitgemäß. Dass, was man da findet, gibt es in vielen anderen Heimatmuseen auch“, sagt er. Er sehe, dass sich einige Heimatforscher mit ihrem Herzblut in dem Museum verewigt haben. Um den heutigen Anforderungen zu entsprechen, müsste die Ausstellung aber anders aufbereitet werden. Der museale Bestand werde aber nicht weggeworfen, sondern eingelagert. Ziel der Umgestaltung sei es, Stolpens Image stärker als Burgstadt mit Geist zu prägen und das zu zeigen, was Stolpen einzigartig macht. Themen wie die Cosel oder die Wasserkunst, die bereits auf der Burg ausführlich behandelt werden, sollte man nur streifen. Mit dem Museum könnte ein zusätzlicher Anreiz zum Besuch geschaffen werden – in dem man zum Beispiel vermittelt, dass in Stolpen Leute mit Geist gewohnt haben und wohnen, die durchaus eine Bedeutung für die Weltgeschichte haben. Und bei der Recherche dazu war Dietmar Möschner ziemlich erfolgreich.

So wurde zum Beispiel der Redenschreiber von Martin Luther, Antonius Lauterbach 1502 in Stolpen geboren. Auch Christian Friedrich Henrici, Pseudonym Picander, der Textdichter von Johann Sebastian Bach stammt aus Stolpen. Und nicht zu vergessen, die Orgelbauerfamilie Herbrig. Auch Napoleon soll sich die Ausstellung widmen. Er schlief bei seinem Durchmarsch durch Stolpen in dem ehemaligen Amtsgericht. Die Natur, an vorderster Stelle mit dem bekannten Basalt, wie auch Sagen und Begebenheiten aus der Umgebung würden ebenfalls einen Platz finden. Als Krönung könnte er sich ein dreidimensionales Modell der Stadt zum Anfassen vorstellen. Ideen für die Umgestaltung gebe es noch viele, sagt Dietmar Möschner. Wichtig sei, dass der Besuch der Ausstellung künftig kostenlos ist.

Darüber hinaus sollten seiner Meinung nach die Öffnungszeiten des Bürgerhauses insgesamt denen der Burg angeglichen werden. Beschlossen ist das Konzept noch nicht. Immerhin belaufen sich die Kosten für die Umgestaltung auf schätzungsweise 117 000 Euro, inklusive Mobiliar und technische Änderungen wie zum Beispiel in der Beleuchtung.

Das Konzept zum Gebäude Markt 26 wie auch zum Museum selbst wurde in den Stadtratsfraktionen grundsätzlich erst einmal positiv aufgenommen. „Die Ausstellungen sollten sich ändern, damit sie auch für Stolpener interessant bleiben“, sagte Roman Lesch (CDU). Auch Hans-Jürgen Friedrich (FDP) sieht Aspekte in dem Konzept die es wert seien, darüber nachzudenken. „Es geht aber nur stückweise.“ Das kann Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) nur bekräftigen. Er wolle keine Illusionen aufbauen, die langfristig nicht gehalten werden könnten. Dennoch werde die Stadt nach Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden hätte bereits Signale gesendet, dass sie die Umgestaltung unterstützen könnte.

zur Startseite