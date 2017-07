So soll sich Heidenaus Zentrum verändern Die WVH will um Stadthaus und Brunneneck bauen. Hier und an der Breitscheidstraße sind 100 Wohnungen geplant.

Links das Stadthaus und der Markt davor bleiben, drumherum soll das Stadtzentrum erweitert und die Lücke zwischen Bahnhofstraße und Brunneneck geschlossen werden. Drei Häuser und ein rechtwinkliger Komplex mit 50 Wohnungen sind geplant.





Wohnen in Heidenau – immer gefragter und immer beliebter. An jeder Ecke und auf jedem freien Stück wird gebaut. Nun steigt auch die städtische Wohnungsgesellschaft (WVH) erstmals als Bauträger in das Geschäft ein. Sie plant zwei große Vorhaben: Im Zentrum an der Bahnhofstraße und an der Breitscheidstraße. Insgesamt sollen rund 100 Wohnungen entstehen. Für Mieter und Käufer eröffnet sie deshalb am 1. August extra ein Immobilienzentrum. WVH-Geschäftsführerin Sonnhild Ruffani erklärt, was es mit den beiden Projekten auf sich hat.

Die WVH-Vorhaben zurück 1 von 3 weiter Pläne und Wohnungen Breitscheidstraße: Es geht um rund 50Wohnungen in Ein-, Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern. Davon soll ein relativ großer Teil verkauft werden. Die WVH tritt damit erstmals als Bauträger auf. Derzeit werden Varianten für die Häuser untersucht. Ziel ist eine städtebauliche Konzeption, die ein harmonisches Ganzes ergibt, sagt Ruffani. Zentrum: Auch hier sind 50 Wohnungen vorgesehen, jedoch zur Miete. Es handelt sich den derzeitigen Vorstellungen zufolge um drei Häuser und einen größeren rechtwinkligen Komplex. Außerdem überlegt die WVH, ihren Firmensitz von der Dresdner Straße hierher zu verlegen und die dortigen Räume dann zu vermieten. Für die Geschäfte in den Zentrumshäusern werden bereits Gespräche geführt. Mit den Plänen soll die Entwicklung des Stadtzentrums der Zeit angepasst werden. An der Bahnhofstraße plant auch die Wohnungsgenossenschaft Elbtal sieben Häuser mit sieben Geschäften und 45 Wohnungen. Preise und Kosten Breitscheidstraße: Die WVH will hier 20Millionen Euro investieren, wovon ein Teil durch den Verkauf der Wohnungen und Häuser wieder zurückfließt, der Rest über die Miete. Die Kosten sollen durch die Vergabe von vielen Einzelaufträgen gesenkt werden. Das bedeute zwar mehr Aufwand für die WVH, doch gleichzeitig können damit mehr regionale Firmen berücksichtigt werden. Bei der Realisierung über einen Generalauftragnehmer wären die Kosten höher. Zentrum: Hier sind nach heutigem Stand 16 Millionen Euro veranschlagt. Die Miete werde sich bei Neubauten um die acht Euro pro Quadratmeter einpegeln. Die höchsten WVH-Mieten liegen derzeit bei neun Euro in einigen kleinen Wohnungen im betreuten Wohnen Elbblick, im Neubau auf der Ringstraße sind es 8,50 Euro. Im Schnitt beträgt die WVH-Miete fünf Euro. Termine und Entscheidungen Breitscheidstraße: Der erste Schritt ist getan, das Grundstück gekauft. Im zweiten Halbjahr 2018 soll der Bebauungsplan vorliegen, er ist Grundlage dafür, dass gebaut werden kann. Parallel wird bereits an der Erschließungsplanung gearbeitet, damit Zeit gespart wird. 2019 soll das erste Einfamilienhaus gebaut werden. Bis dahin soll dann auch ein Name für das Wohngebiet gefunden sein, zu dem auch weitere private und städtische Grundstücke gehören sollen. Die Voraussetzungen werden jetzt mit dem Flächennutzungsplan geschaffen. Zentrum: Die Planungen für das Zentrum laufen parallel. Entscheidungen und Beschlüsse von Aufsichts- und Stadtrat sind noch erforderlich, Grundstücke zu kaufen.

