So soll die Sanierung der B6 gelingen Der Bau der Umgehung bei Reichenbach bereitet Anwohnern, Eltern und Autofahrern Sorgen. Für fast alles gibt es aber Lösungen.

Vor der Bushaltestelle auf der Von-Seydewitz-Straße in Reichenbach wird es eng zugehen, wenn hier der B-6-Verkehr aus Görlitz umgeleitet wird. © pawel sosnowski/80studio.net

In vier Wochen wird auch an dieser Haltestelle unweit der Oberschule in Reichenbach spürbar mehr Verkehr vorbei rollen als sonst. Das bereitet besonders Eltern große Sorgen. Denn mit Beginn der Sanierung auf der Bundesstraße 6 am 10. April wird der Umleitungsverkehr zwischen Reichenbach und Görlitz mitten durch die Kleinstadt rollen. So kurz vor Baustart sind das Straßenverkehrsamt im Landkreis Görlitz, die Stadt Reichenbach, Busunternehmen, beteiligte Firmen und Behörden dabei, Probleme an der Umleitungsstrecke zu klären. Diese führt zwischen Reichenbach und Görlitz weiträumig über die Staatsstraße 111 und die Bundesstraße 99. Ende der vorigen Woche hat es erst eine Bauberatung gegeben.

Dabei stehen, wie es jetzt aussieht, vor allem die Schritte fest, die die Sicherheit für Schulkinder, Passanten und Anwohner herstellen sollen. Diese Schritte sind mit heißer Nadel gestrickt geworden, obwohl betroffene Bürger schon seit Monaten auf ihre Sorgen aufmerksam. Bislang war dabei jedoch der Eindruck entstanden, dass abgewartet wird, was die Verkehrsbelastung tatsächlich mit sich bringt.

Die SZ fasst die Lösungen zusammen zurück 1 von 3 weiter Schulkinder: Schülerlotsen könnten helfen, um Straßen zu überqueren Zum Schutz der Schulkinder will das Landratsamt nun den Vorschlag von Bürgern aufgreifen und den Einsatz von Schülerlotsen prüfen. Diese sollen überall dort, wo mehrere Kinder häufig die Fahrbahn überqueren, an Schulbushaltestellen oder besonders gefährlichen Stellen, im Einsatz sein. Das hat Angelika Voigt, Leiterin des Straßenverkehrsamtes, gestern mitgeteilt. Wenn nötig, könnten auch weitere Maßnahmen ergriffen werden. Eltern haben bereits das Aufstellen von Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgeschlagen. Aus ihrer Sicht gibt es solche bedrohlichen Stellen in Reichenbach an der Einmündung vom Oberen Weg auf die Weißenberger Straße, am Verkehrsdreieck vor dem Netto-Markt und an der Von-Seydewitz-Straße, wo sich auch die fotografierte Bushaltestelle befindet. Die ist aus Sicht von Bürgern ein weiterer Gefahrenpunkt, weil die Kinder beim Warten auf den Bus oftmals herumtollen würden. Nach Schilderungen von Eltern kommt dazu, dass zeitweise mehrere Busse hintereinander halten und dadurch auch noch die Sicht erschwert ist. Diese Sorgen bestehen nicht nur in Reichenbach. Auch in Friedersdorf müssen Kinder den Kreuzungsbereich an der S111 überqueren, um zur Haltestelle zu gelangen. Busse: B-6-Kreuzungen bleiben für Linien- und Schülerverkehr befahrbar Der Schwerlastverkehr soll während der gesamten Bauzeit bis Ende August diese Route zwischen Reichenbach und Görlitz fahren. Für Pkw ist geplant, ab Ende Mai die Kreisstraße nach Königshain auszuweisen. Das setzt aber voraus, dass der Landkreis bis dahin seine Bauarbeiten auf der Kreisstraße durchgeführt hat. Was man bereits jetzt abschätzen kann, sind die zu erwartenden Verkehrsströme. Die lassen sich unter anderem auf der Internetseite des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr nachlesen. Die Landesbehörde ist Auftraggeber für die Sanierung der Bundesstraße. Dabei werden Schäden auf der B6 beseitigt, die infolge der Tunnelbrand-Umleitung vor vier Jahren entstanden sind. Die letzte veröffentlichte Verkehrszählung stammt von 2015. Für die B6 zwischen Reichenbach und Holtendorf werden täglich 10400 Fahrzeuge angegeben, davon um die 550 Schwerlaster und Busse. Diese rollen innerhalb von 24 Stunden in beiden Richtungen auf der Bundesstraße entlang. Das muss, sollten die Fahrzeuge keine anderen Strecken wie über die Autobahn nutzen, von der Umleitung abgefangen werden. Damit die Busse während der Bauzeit fahren können, werden die Weißenberger Kreuzung (S111) und die Nieskyer Kreuzung (S124) vom 10. April bis zum 6. Mai und damit auch über Ostern für den gesamten Verkehr befahrbar sein. Danach rückt die Baustelle bis Ende Mai weiter in Richtung Oberreichenbach. Während dieser Zeit bleiben die Überfahrten an den Kreuzungen nach Mengelsdorf und Königshain für den Linien- und Schülerverkehr befahrbar. Für die weiteren Bauabschnitte bis zur Einmündung zur S125 in Holtendorf werden die Maßnahmen für den Linien- und Schülerverkehr derzeit noch geprüft, sagt Straßenbauamtsleiterin Angelika Voigt. Anwohner: Oberreichenbacher kommen fast immer in Grundstücke Auf einige Fragen von Bürgern aus Oberreichenbach konnte Maximilian Morgner von der Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen im Stadtrat reagieren. Die Firma betreut die Sanierung im Auftrag des Landesamtes. Demnach werden die Anwohner ihre Grundstücke während der Bauzeit befahren können. Ausgenommen davon ist die Zeit, in der der Asphalt aufgebracht wird. Auf der Buslinie zwischen Görlitz und Löbau wird es voraussichtlich eine veränderte Streckenführung und eine Verlegung von Haltestellen geben. Und sollte es im Sommer mit Beginn der Erntezeit auf der Paulsdorfer Straße in Reichenbach prekär werden, weil dort Getreide von Landwirten angeliefert wird, will die Straßenverkehrsbehörde reagieren. Gebaut wird nach Information des Bauherrn von Montag bis Sonnabend im Zweischichtbetrieb.

Dieser Eindruck von Bürgern in Reichenbach hatte sich auch deshalb verstärkt, weil im Stadtrat am vorigen Mittwoch die dringendsten Fragen von einem Vertreter des Bauherrn nicht beantwortet werden konnten. Dabei ging es erneut um die Sicherheit für Schulkinder, die Verlegung von Bushaltestellen und die Erreichbarkeit von Grundstücken in Oberreichenbach während der Bauzeit. Das meiste davon scheint nun geklärt. Das geht aus einer Antwort des Landratsamtes an die SZ hervor. Dabei war es gut, dass betroffene Eltern und Anwohner im Stadtrat am vergangenen Mittwoch noch einmal auf ihre berechtigten Sorgen und Belange aufmerksam gemacht haben.

zur Startseite