So soll die neue Brücke aussehen

Die geplante Bahnbrücke ist breiter als der ehemalige Tunnel, wo es Ende Dezember noch zu einem spektakulären Unfall kam.

Das war schon hollywoodverdächtig, was ein Autofahrer kurz vorm Jahreswechsel im Großraschützer Tunnel anstellte. Und selbst erfahrene Feuerwehrleute hatten so etwas noch nicht gesehen. Da lag ein Nissan seitlich auf der Straße. Wie sich später herausstellte, wollte der 46-jährige Nissan-Fahrer einem Ford nicht die Vorfahrt lassen. Dazu war er eigentlich verpflichtet. Doch er gab noch mal Gas, um mit seinem SUV unbedingt als Erster durch den schmalen Tunnel zu fahren. Dabei fuhr der große Geländewagen auf den kleinen Ford drauf und hob filmreif ab.

Dass es an diesem ehemaligen Nadelöhr noch mal zu so einem spektakulären Unfall kommt, damit hatten wohl die Wenigsten gerechnet. Erst recht nicht, weil der geplante Abriss des Tunnels im Zuge der Bahnbaustelle immer näher rückte. Mittlerweile gibt es die einspurige Unterführung nicht mehr, weil eine neue, größere Brücke gebaut werden soll.

Zehn Meter breit

Ursprünglich war eine Bahnunterführung mit einer lichten Gesamtbreite von neun Metern geplant. Darin war Platz für eine 6,5 Meter breite Straße und einen 1,5 Meter breiten Fußgängerweg sowie zwei Randstreifen. Die Deutsche Bahn Netz AG kam aber dem Wunsch der Stadt Großenhain nach einem kombinierten Fuß- und Radweg entgegen. Die Bahn-Tochter und die Stadtverwaltung einigten sich schließlich auf eine Bahnunterführung mit einer lichten Gesamtbreite von zehn Metern. Neben der bereits erwähnten 6,5 Meter breiten, zweispurigen Straße, soll ein 2,75 Meter breiter Fuß- und Radweg entstehen. Dieser soll sich links befinden, wenn man in Richtung Großraschütz blickt.

Zwischen Radweg und Straße soll sich zudem ein 75 Zentimeter breiter Sicherheitsstreifen befinden. Die lichte Höhe der Brücke soll 4,5 Meter betragen. Das bedeutet, dass hier auch große Lkw bequem durchpassen.

Bis ungefähr September soll die Brücke fertig sein. „So wie alle anderen Brücken und Unterführungen entlang dieser Strecke auch“, sagt Klaus Riedel, der Projektleiter der DB Netz AG. Das Bahn-Tochterunternehmen hat der Sächsischen Zeitung freundlicherweise die Entwurfsplanung zur Verfügung gestellt, damit sich die SZ-Leser schon jetzt ein Bild machen können, wie die Brücke an der Großraschützer Straße einmal aussehen wird (siehe Bildmontage oben).

Deutlich zu sehen ist auch die etwa vier Meter hohe Lärmschutzwand. Sie soll nach jetzigem Stand nicht durchsichtig sein, aber auch nicht auf der gesamten Länge und auch nicht auf beiden Seiten errichtet werden.

Umfahrung kommt Ende März

Zurzeit werden links von der einspurigen Baustellendurchfahrt an der Großraschützer Straße Rohre für Abwasser- und Trinkwasserleitungen vorbereitet. Sie sollen demnächst in der Erde versenkt werden. Danach beginnt der Bau der provisorischen Umfahrung, die voraussichtlich Ende März fertig sein soll. Diese Behelfsstraße soll zweispurig sein. „Das war der Wunsch der Stadtverwaltung, dem wir natürlich nachkommen“, sagt Riedel.

Wenn die neue Eisenbahnbrücke an der Großraschützer Straße im September fertig ist, soll so schnell wie möglich der Straßenverkehr darunter hindurchfahren können. „Wir haben einen engen Zeitplan“, so Riedel. Dann gilt es, die provisorische Umfahrung schnell zurückzubauen, um an dieser Stelle die Lücke im Bahndamm zu schließen. Danach müssen das Gleisbett hergerichtet, die Schienen verlegt und die Strom-Oberleitungen angebracht werden. Und das auf vier Kilometer Länge, vom Bahnabzweig Kottewitz bis etwa zum Berliner Bahnhof in Großenhain. Die beteiligten Bauunternehmen – unter ihnen sind auch einige aus der hiesigen Region – haben also noch stramm zu tun, um den Ausbau der Bahnstrecke in diesem Bereich bis Jahresende zu schaffen.

